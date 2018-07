Bambini separati al confine | una madre | «Mio figlio non mi ha riconosciuta»

Intanto negli Stati Uniti ci sono ancora migliaia di Bambini separati dai genitori : L'interruzione della "tolleranza zero" sull'immigrazione non ha risolto i casi dei bambini già tolti alle famiglie, che in certi casi sono state già espulse dal paese The post Intanto negli Stati Uniti ci sono ancora migliaia di bambini separati dai genitori appeared first on Il Post.

Migranti - Melania Trump nella struttura che ospita Bambini separati dai genitori : “Come posso aiutarvi?” : Melania Trump ha visitato una struttura che ospita bambini messicani separati dai genitori a McAllen, in Texas. Donald Trump, mercoledì 20 giugno, è stato costretto a cedere e a firmare un ordine esecutivo che permette ai genitori emigrati di stare coi loro figli. La First Lady, rivolgendosi alle autorità e al personale del centro per bambini, ha chiesto loro: “Come posso aiutarvi?”. L'articolo Migranti, Melania Trump nella struttura ...

Usa - la copertina del Time su Trump e i Bambini separati al confine con il Messico : “Che tipo di Paese siamo?” : “Che tipo di Paese siamo?” E’ quello che si chiede il Time presentando la copertina dell’ultimo numero della rivista americana, in cui appare Donald Trump che guarda una bambina che piange. Accanto la scritto “Welcome to America“. “Il presidente degli Stati Uniti ha molti lavori, uno di questi è dirci chi siamo“, scrive il Time. Time’s new cover: A reckoning after Trump’s border separation ...

Trump e la foto del dramma dei Bambini separati dai genitori : Le voci della disperazione sono arrivate a tutto il mondo anche con la pubblicazione su ProPublica degli audio, l'agenzia non profit che ha messo online i pianti disperati di un gruppo di bambini ...

Usa - coniugi Clooney donano 100mila dollari per Bambini separati : , askanews, George e Amal Clooney hanno fatto una donazione di 100mila dollari a un'associazione per la difesa dei bambini migranti, mentre cresce l'indignazione di fronte alla politica dell'...

Usa - coniugi Clooney donano 100mila dollari per Bambini separati : Non possiamo cambiare la politica di questo governo ma possiamo aiutare a difendere le sue vittime", ha indicato la coppia più glamour di Hollywood, citata nel comunicato.I coniugi Clooney, che negli ...

Ascolta il pianto dei Bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Usa : Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Usa La registrazione ha inasprito le polemiche riguardo la politica sull’immigrazione dell’amministrazione Trump Continua a leggere L'articolo Ascolta il pianto dei bambini separati dai genitori al confine tra Messico e Usa proviene da NewsGo.

Migranti - il pianto disperato dei bimbi separati dai genitori negli Usa. Un deputato : «Ho visto gabbie piene di Bambini» : «Ho visto gabbie piene di bambini. Non è nient'altro che una prigione». Peter Welch, deputato del Vermont, è uno dei parlamentari americani che ha visitato la struttura...

Usa - chi sono i Bambini “in gabbia”. Duemila piccoli separati dai genitori – La videoscheda : sono circa 2.000 i piccoli separati dai genitori entrati illegalmente negli Usa. La separazione dei bambini (circa 2.000, di cui oltre 100 sotto i 4 anni) è frutto della politica di ‘tolleranza zero‘ dell’amministrazione Trump e che al Congresso non c’è alcuna proposta di legge bipartisan. Solo due progetti repubblicani, in votazione questa settimana, ma che, almeno al Senato, hanno bisogno del sostegno dell’opposizione. ...

ProPublica pubblica l'audio dei Bambini separati dai genitori al confine con gli Stati Uniti : "Papa, papa!". In un audio pubblicato dall'agenzia non profit ProPublica, si sentono le voci e i pianti disperati di un gruppo di bambini, circa 10, provenienti dall'America centrale e separati dai loro genitori al confine con gli Stati Uniti. La registrazione risalirebbe a una settimana fa e, a un certo punto, si sente anche un funzionario fare una battuta sui bimbi in lacrime: "Abbiamo un'orchestra qui. Quello che manca è un ...

Bambini migranti tenuti in gabbia separati dai genitori : le immagini : "Ho visto gabbie piene di Bambini. Non è nient'altro che una prigione". Peter Welch, deputato del Vermont, è uno dei Congressman che ha visitato nelle ultime ore la struttura dove a Brownsville...

MIGRANTI USA/ Bambini separati dalle famiglie : è ora di rimettere insieme politica e cuore : La politica anti immigrazione di Donald Trump divide le famiglie messicane: anche la moglie Melania è contro di lui. Diario da un Paese che ha perso il cuore. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:01:00 GMT)DIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump, ma così perdono tuttiDIARIO USA/ Se nemmeno il basket cerca più la bellezza, siamo morti

Melania Trump : «Odio vedere i Bambini separati dalle famiglie alla frontiera» : «La signora Trump odia vedere i bambini separati dalle loro famiglie e spera che da entrambi i lati si possa arrivare a una riforma dell’immigrazione. Crede che abbiamo bisogno di un paese che segua tutte le leggi, ma anche di un paese che governi con il cuore». Melania Trump non parla direttamente, ma attraverso la sua portavoce, Stephanie Grisham. Non ci va però per il sottile e non risparmia una frecciata alla politica del marito, ovviamente ...

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui migranti messicani : “Odioso vedere i Bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...