Atalanta | è fatta per Duvan Zapata dalla Sampdoria | cifre super per l’affare!

sportfair

: Duvan Zapata dalla Samp all’Atalanta! È fatta ?? @DiMarzio @SkySport #SkyCalciomercato - FabrizioRomano : Duvan Zapata dalla Samp all’Atalanta! È fatta ?? @DiMarzio @SkySport #SkyCalciomercato - foscomoney : RT @FabrizioRomano: Duvan Zapata dalla Samp all’Atalanta! È fatta ?? @DiMarzio @SkySport #SkyCalciomercato - AminZulkarnain : RT @FabrizioRomano: Duvan Zapata dalla Samp all’Atalanta! È fatta ?? @DiMarzio @SkySport #SkyCalciomercato -

(Di mercoledì 11 luglio 2018)approda all’, l’affare con laè stato concluso in 24 ore: tutti i dettagli del trasferimento Laha deciso di dire sì all’per. L’attaccante piaceva allo Jiangsu, ma l’ha avanzato l’offerta giusta per accaparrarsi il calciatore colombiano. La proposta irrinunciabile per la società doriana ammonta a 14 milioni per il prestito biennale più opzione per l’acquisto a titolo definitivo a 12 milioni di euro, una proposta che dunque potrebbe raggiungere i 26 milioni di euro in caso di riscatto. Un colpo clamoroso da parte del club orobico che dunque avrà il suo bomber per la prossima stagione. Programmate per oggi visite mediche e firma.L'articolo, èperper l’affare! SPORTFAIR.