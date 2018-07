Astronomia | alla scoperta dei segreti di Ross 128b | esopianeta roccioso dal clima

Astronomia : la sonda Dawn vola basso e rivela nuovi dettagli di Cerere - tuffo fino a 35 km dalla superficie del pianeta nano [FOTO] : Lo scorso 6 giugno, la sonda della Nasa Dawn ha raggiunto la sua orbita finale attorno al pianeta nano Cerere scattando migliaia di splendide immagini e raccogliendo altri preziosi dati. Dawn si è fermata è 35 chilometri di distanza dalla superficie segnando un record personale: è l’orbita più bassa dell’intera missione. I ricercatori hanno di nuovo posto l’attenzione sulla zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del ...

Astronomia - Tmc1A : una stella ancora in crescita protagonista di uno studio dedicato alla formazione planetaria : Si trova nella costellazione del Toro, è ancora una ‘teenager’ ed è designata con l’arida sigla alfanumerica Tmc1A: è la stella, ancora in crescita, osservata con il telescopio Alma dell’Eso e protagonista di un recente studio dedicato alla formazione planetaria. La ricerca, condotta da un team di scienziati europei coordinato dall’Università di Leida, è stata illustrata nell’articolo “Evidence for the start of planet formation in a ...

Astronomia : “pepite rosse” solitarie per Chandra - le “red nuggets” intatte sono tornate alla ribalta : sono state scoperte una decina di anni fa, grazie allo sguardo acuto del telescopio Hubble, si trovano a considerevoli distanze dalla Terra e sono ritenuti i ‘cimeli’ delle prime galassie massicce formatesi entro un miliardo di anni dal Big Bang: si tratta delle cosiddette ‘red nuggets’ (= pepite rosse), galassie piccole ma ‘di peso’, che ospitano nel loro centro buchi neri supermassicci. Alcune di queste entità – spiega Global Science ...

Astronomia - Giove turbolento : nuove immagini del gigante gassoso dalla sonda Juno : Una nuova immagine scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della NASA ritrae gli intensi getti e vortici provenienti dalla banda temperata nord, area situata al di sopra della regione temperata settentrionale di Giove. La banda temperata nord, è una specifica zona dell’atmosfera del pianeta, e si distingue per i suoi accesi colori che vanno dal rosso all’arancione. Al centro dell’immagine è ...

Astronomia : lo sguardo di Hubble su NGC 3256 - nata dalla collisione di due galassie a spirale : Spicca leggiadra e luminosa sull’oscurità dello spazio profondo come una rosa appena sbocciata, ma la venustà del suo aspetto cela un passato turbolento: sono questi i tratti salienti di Ngc 3256, una galassia derivante dallo scontro violento di altre due, ritratta con tocco d’artista dallo storico telescopio Hubble. Ngc 3256 – spiega Global Science – si trova a circa 100 milioni di anni luce di distanza nella costellazione ...

Voci di Maggio - la Sardegna in mostra dalla musica alla gAstronomia : L'eroe dei due mondi è pronto a guidare i visitatori alla scoperta delle tradizioni della Sardegna. Dopo Nuoro, Orosei, Olbia, Sassari, Cabras, S. Caterina di Pittinuri e le Terme di Fordongianus, "...

Astronomia : alla ricerca di tracce di vita su Marte - più probabili nelle rocce di antichi laghi : Uno studio dell’Università di Edimburgo, pubblicata sul Journal of Geophysical Research, ha individuato i siti migliori in cui cercare fossili di microbi su Marte, fornendo quindi indicazioni preziose sulle future missioni Mars 2020 Rover della Nasa e ExoMars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea. I ricercatori guidati da Sean McMahon hanno rilevato che le rocce sedimentarie (di fango compatto o di argilla) potrebbero conservare antiche ...

Astronomia : il centro della galassia NGC 5643 - a 55 milioni di anni luce dalla Terra : Questa foto della settimana di ESO mostra il centro di una galassia chiamata NGC 5643. Questa galassia si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Lupo ed è conosciuta come una galassia di Seyfert. Le galassie di Seyfert hanno centri molto luminosi – si pensa che essi siano alimentati dal materiale che viene accresciuto in un buco nero supermassiccio in agguato – che può anche essere avvolto e oscurato da ...

Astronomia : osservata la prima pulsar in dettaglio insieme alla stella compagna : Gli astronomi dell’Università di Toronto, dell’Istituto canadese di Astrofisica Teorica e del Perimeter Institute canadese, guidati da Robert Main, hanno effettuato la prima osservazione dettagliata di una pulsar, PSR B1957+20, distante 6.500 anni luce dal Sistema Solare. La stella, estremamente densa e compatta che emette segnali radio a intervalli regolari, è stata studiata grazie a un tecnica molto complessa, descritta su Nature. ...

Astronomia : il cacciatore di esopianeti Tess pronto alla prossima fase della sua missione : Tess è pronto a dare il via alla prossima fase della sua missione. Il cacciatore di esopianeti erede della missione Kepler è transitato a circa 8000 chilometri di distanza dalla Luna: il nostro satellite gli ha fornito una spinta gravitazionale sufficiente ad immetterlo nell’orbita operativa finale. Durante questa manovra, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha avuto modo di sperimentare una delle quattro camere di bordo realizzando uno ...

Astronomia : scoperte stelle “intruse” nella Via Lattea - arrivano dalla Grande Nube di Magellano : Le analisi preliminari, riportate da Science, tratte dal catalogo di 1,3 miliardi di stelle compilato dal satellite Gaia, dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno consentito la scoperta di due stelle “intruse” nella Via Lattea, velocissime, ma che arrivano da un’altra galassia, la Grande Nube di Magellano. Grazie a Gaia, un’enorme banca dati è stata messa a disposizione di tutta la comunità scientifica: si è spalancata ...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Eta Acquaridi - prodotte dalla cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...