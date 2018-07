Assegno divorzio | pesa storia famiglia

Cosa dice la Cassazione sull'Assegno di divorzio : Roma, 11 lug., askanews, - Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 18287, depositata oggi, hanno stabilito che all'assegno di ...

"Sull'Assegno di divorzio deve pesare contributo dell'ex coniuge" : Roma, 11 lug., askanews, - Per il riconoscimento dell'assegno di divorzio "si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-...

Cassazione : Assegno divorzio tenga conto anche del contributo dell'ex coniuge : Nello stabilire l'assegno di divorzio 'si deve adottare un criterio composito' che tenga conto 'delle rispettive condizioni economico-patrimoniali' e 'dia particolare rilievo al contributo fornito ...

Divorzio - Cassazione 'L Assegno va calcolato in base alla storia familiare e al contributo dato da entrambi coniugi' : ROMA - Una sentenza della Corte di Cassazione ribalta il criterio per concedere l'assegno di Divorzio, che andrà valutato in base a un 'criterio composito'. Il nuovo pronunciamento è destinato a ...

Cassazione a sezioni unite : "Nell'Assegno di divorzio pesa il tenore di vita" : Nello stabilire l'assegno di divorzio "si deve adottare un criterio composito" che tenga conto "delle rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge" al "patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età". Lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione sciogliendo un conflitto di giurisprudenza ...

Cassazione : 'Su Assegno divorzio pesa contributo ex coniuge' : Nello stabilire l'assegno di divorzio "si deve adottare un criterio che tenga conto delle rispettive condizioni economiche e dia rilievo al contributo dato dall'ex coniuge al patrimonio comune e ...

Cassazione : “Su Assegno divorzio pesa contributo ex coniuge” : Cassazione: “Su assegno divorzio pesa contributo ex coniuge” Cassazione: “Su assegno divorzio pesa contributo ex coniuge” Continua a leggere L'articolo Cassazione: “Su assegno divorzio pesa contributo ex coniuge” proviene da NewsGo.

Divorzio - Cassazione : in Assegno torna tenore di vita : La Corte ha dunque stabilito che "all'assegno di Divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa", ribaltando la sentenza dell'ex ministro Grilli

Cassazione : divorzio - Assegno tenga conto anche del tenore di vita|Schede : Il contributo andrà quantificato in relazione alle potenzialità reddituali future, alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto