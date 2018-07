Ascolti tv | il trionfo di Francia – Belgio con 10 milioni di telespettatori

Ascolti tv - il trionfo dei Wind Music Award su Rai 1 : Vittoria per i Wind Music Awards 2018 dall’Arena di Verona, in compagnia di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 4.131.000 (share 19.2%) su Rai1. Ascolti tv, Prime time Su Canale 5 il film Pelè ha avuto 2.773.000 (share 12.6%) e su Rai3 buon risultato per il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca che ha registrato 1.332.000 (share 6.3%). Sempre in prima serata, ottimo ...