Ascolti tv - il trionfo di Francia – Belgio con 10 milioni di telespettatori : Ascolti tv, prime time La semifinale dei Mondiali disputata tra la Francia e il Belgio in onda su Canale 5 e vinta dai transalpini per 1-0 ha trionfato e di gran lunga nella sfida degli Ascolti di giornata facendo segnare in prime time 10.207.000 spettatori con il 46,52% di share. Nella stessa fascia oraria, su Rai 1 il film Scusate se esisto! ha totalizzato 2.648.000 spettatori con share pari al 13,22%. Su Rete 4 per Il Segreto 1.467.000 ...

Ascolti tv - il trionfo dei Wind Music Award su Rai 1 : Vittoria per i Wind Music Awards 2018 dall’Arena di Verona, in compagnia di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 4.131.000 (share 19.2%) su Rai1. Ascolti tv, Prime time Su Canale 5 il film Pelè ha avuto 2.773.000 (share 12.6%) e su Rai3 buon risultato per il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca che ha registrato 1.332.000 (share 6.3%). Sempre in prima serata, ottimo ...

Ascolti tv - trionfo Rai con "Prima che la notte" : Un palinsesto ad hoc in occasione della Giornata della legalità, mercoledì 23 maggio. Per la Rai è stato un atto doveroso, ma anche un gran successo, come dimostrano i numeri...