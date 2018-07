Arturo Bruni | «Alla droga ho detto basta»

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) «Darlk è morto», dicein arte Dark Side, ex componente della Dark Polo Gang, il gruppo trap di maggiore successo degli ultimi anni: dischi d’oro, di platino, e una recente serie tv su di loro. «Dark è morto, da oggi esiste Side Baby», ripete, ufficializzando così la sua uscita dGang. Sconcerto dei fan in Rete, ipotesi: hanno litigato? questioni di donne, questioni di soldi? Vent’anni, e avere tutto: fama, ricchezza, possibilità di continuare con un nome sicuro (Dark Polo), quando Dark Side dice. Lui prosegue da solo. Perché? «Ho avuto un brutto periodo che mi ha allontanato dal gruppo. Durante questa pausa ho capito che volevo prendere un’altra direzione, artisticamente più personale». Ovvero? «Il successo mi ha fatto sentire una responsabilità, il rischio di mitizzare le droghe e in qualche modo condizionare le persone. Se nei testi si inneggia...