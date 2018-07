Aprite i porti | la protesta degli attivisti

RITA PAVONE CONTRO I PEARL JAM/ Eddie Vedder al grido di #Apriteiporti : la cantante dimentica la Svizzera? : RITA PAVONE CONTRO i PEARL Jam: la band interviene sulla questione migranti ma il sostegno di Eddie Vedder alla campagna #Apriteiporti scatena la sua reazione: "Farsi gli affari loro no?"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:22:00 GMT)

Roma - all'Olimpico l'inno alla pace dei Pearl Jam con la campagna 'Aprite i porti' : Tre ore di concerto, tante hit e una valanga di sorprese per l'ultima data italiana dei Pearl Jam, ieri sera allo stadio Olimpico. Poi alla fine un messaggio a Governi di tutto il mondo: 'Aprite i porti'. Una dedica che Eddie Vedder lancia sulle note di Imagine di John Lennon, dopo aver inneggiato alla pace, in uno stadio, con cinquantamila fiammelle degli smartphone. Mentre ...

Se a dire #Apriteiporti sono i Pearl Jam : "Noi abbiamo una grande responsabilità", aveva detto Vedder prima di aprire la parentesi più politica del concerto . E la band di Seattle se l'è presa tutta, quella responsabilità, f acendo ...

Il messaggio subliminale dei Pearl Jam a Roma in Imagine con #Apriteiporti (video) : I Pearl Jam a Roma in Imagine lanciano un messaggio che sembra rivolto alle recenti decisioni del Governo italiano. Si tratta di un hashtag comparso durante l'esibizione in Imagine, un #apriteiporti che ha bisogno di poche interpretazioni. La frase è seguita da #saveisnotacrime. Il gruppo di Eddie Vedder ha quindi scelto lo Stadio Olimpico di Roma, meta della loro ultima tappa italiana, per esprimere il loro punto di vista su quanto accaduto ...

I Pearl Jam a Roma cantano contro il governo : "Aprite i porti!" : Non solo musica, ma anche politica. Il concerto dei Pearl Jam allo stadio Olimpico di Roma è stato non soltanto uno spettacolo per i tantissimi fan accorsi nella capitale, ma anche un mezzo per lanciare un messaggio politico. Chiaramente contro il ministro Matteo Salvini e contro le decisioni del governo italiano di fermare le navi delle ong chiudendo i porti.Così, durante il concerto, il gruppo americano ha fatto apparire sui maxi-schermi il ...

Napoli - migranti e antirazzisti in corteo contro Lega-M5s : “Non si gioca con la vita delle persone. Aprite i porti” : Vernice rossa sulle bandiere di Lega e Movimento 5 Stelle. Così a Napoli, migranti e comitati antirazzisti hanno manifestato il proprio dissenso verso i porti chiusi voluti dal governo Lega – M5s. “Queste sono bandiere insanguinate – afferma Viola Carofalo, di Potere al Popolo -. I cinque stelle e la Lega, continua riferendosi alla vicenda della nave Acquarius di Sos Méditeranée, hanno una responsabilità materiale di persone che sono ...

"Aprite i porti" : presidio in piazza Mameli a Savona per dire no alla decisione del ministro Salvini - FOTO e VIDEO - : Tale manifestazione metterà assieme sport, inclusione, iniziativa politica e una cena solidale. Il ricavato verrà erogato a favore di un'associazione di Ventimiglia che si occupa di migranti' ...

'Aprite i porti' - il presidio a Palermo : Un presidio per chiedere l'apertura dei porti. E' quanto organizzato per questa sera, a partire a partire dalle 21, al porto di Palermo da un gruppo di associazioni: Forum Antirazzista Palermo, ...

