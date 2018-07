Anziana finge rapina | ma poi confessa agli agenti | Mi sentivo sola

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) La solitudine può giocare brutti scherzi e spingerci a fare cose che, senza quel bisogno estremo di compagnia, non avremmo fatto. Lo sa bene un'di Napoli, ultranovantenne, la quale ha denunciato unain casa soltanto per accogliere le pattuglie della polizia e sentirsi così meno. Una volta arrivati a destinazione, gliinfatti hanno trovato la vecchina in buono stato di salute, senza alcun segno di violenza, con l'abitazione in perfetto ordine.Come riporta La Stampa, la domanda delle autorità è stata: "Signora, che è successo?". E lei: "Erano in tre, hanno preso i soldi...Potete restare con me?"."Perdonatemi, è che sono, non esco di casa da un mese. Non ho nessuno e non mi posso permettere una badante... Voi mi portereste a fare un piccolo giro?". Un groppo stringe la gola degli. Sono abituati alle belve ...