Antonio Tajani | ' Questo governo Lega-M5s non durerà'

liberoquotidiano

: Ieri a Tripoli @Antonio_Tajani ha incontrato il premier libico Serraj. Prosegue il suo impegno per bloccare i fluss… - forza_italia : Ieri a Tripoli @Antonio_Tajani ha incontrato il premier libico Serraj. Prosegue il suo impegno per bloccare i fluss… - rscano : L'italia produce per prima al mondo la traduzione delle nuove linee guida di accessibilità del web base della diret… - Antonio_Tajani : Serve una lista nera dei trafficanti di uomini, donne e bambini per identificare questi criminali e sconfiggerli in… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Non ha una politica economica, non ha un progetto coerente per il Paese, non ha visione', 'dovrebbero tornare a pensare a come dar vita a undi centrodestra, perché gli elettori che hanno ...