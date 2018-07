Antipatici ma belli | la Francia in finale con Giroud-Griezmann

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Laè la prima finalista dei Mondiali di Russia 2018. Una notizia che in Italia fa sorridere in pochi: la rivalità sportiva che ci divide dai cugini transalpini, tra un golden gol e una testata, è storicamente tanta. Ma al di là di un po’ di sano campanilismo, nelle file dei Blues c’è chi – partita dopo partita – prova a mettere tutti d’accordo: si tratta dei due attaccanti, i gemelli del gol Oliviere Antoine, cannonieri di professione e modelli nel tempo libero. LEGGI ANCHEI 30 calciatori piùdel Mondiale Un tandem di rubacuori, che anche nella semicol Belgio – pur non realizzando reti – ha dato il suo fondamentale contributo alla causa francese. Soprattutto, che ha pennellato il corner per il colpo di testa decisivo firmato da Umtiti: 27 anni compiuti a marzo, Le Petit Diable (il piccolo diavolo, questo il suo ...