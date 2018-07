Anna Karenina film stasera in tv 11 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @Robi_Nina: Nella mia personale classifica: l'incipit di Anna Karenina. L'incipit di Cent'anni di solitudine. L'incipit del comunicato d… - Angela23763271 : RT @Robi_Nina: Nella mia personale classifica: l'incipit di Anna Karenina. L'incipit di Cent'anni di solitudine. L'incipit del comunicato d… - Robi_Nina : Nella mia personale classifica: l'incipit di Anna Karenina. L'incipit di Cent'anni di solitudine. L'incipit del com… - reowyn_ : @bassbleu Anna Karenina. Libro preferito da sempre -

(Di mercoledì 11 luglio 2018)è ilin tv mercoledì 112018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola è diretta da Joe Wright ha come protagonisti Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson e Jude Law. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:DATA USCITA: 21 febbraio 2013 GENERE: Drammatico ANNO: 2012 REGIA: Joe Wright CAST: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Emily Watson, Olivia Williams, Holliday Grainger, Domhnall Gleeson DURATA: 130 Minutiin tv:Siamo nella Russia del XIX secolo. La bella ed aristocratica(Keira Knightley) è la moglie di un ufficiale governativo dello Zar, Aleksej Karenin (Jude Law), e madre amorevole ...