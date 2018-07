Andrea Orlando | la mossa disperata per far tornare al governo | disposto a votare il

Andrea Orlando a Repubblica : "Zingaretti è il leader più forte - ripartiamo da lui" : "Zingaretti è il candidato segretario più forte, per esperienza e profilo, per ripartire". L'ex Guardasigilli Andrea Orlando indica in un'intervista alla Repubblica il passo doppio per rifondare il centrosinistra: costituente del Pd e leader."Io ho chiara la situazione dall'indomani delle elezioni del 4 marzo e dal referendum costituzionale. Già quella sconfitta ci segnalava che avevamo perso definitivamente il popolo. ...