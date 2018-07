Anche il Napoli accoglie Cristiano Ronaldo | le parole di De Laurentiis che “lancia la

Atalanta - tutti pazzi per Hateboer : dopo il Napoli - Anche il Valencia si fa avanti : Hateboer è finito nel mirino di diversi club che devono sistemare il proprio pacchetto di terzini in vista della prossima stagione Hans Hateboer è stato scelto l’anno scorso dall’Atalanta per sostituire Conti sulla corsia di destra dello scacchiere di Gasperini. L’esterno però, potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione, a patto che arrivi l’offerta giusta per accontentare le richieste di Percassi. Le ...

Napoli - morì in auto schiacciata dall'albero : condannato Anche un vigile del fuoco : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, il vigile del fuoco Tiziano Fucci, ritenuto colpevole di omicidio colposo nell'ambito del processo per ...

Napoli - morì in auto schiacciata dall'albero : condannato Anche un vigile del fuoco : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, il vigile del fuoco Tiziano Fucci, ritenuto colpevole di omicidio colposo nell'ambito del processo per ...

Napoli - figlio di due donne. La corte d'Appello : 'Anche la non biologica è madre sin dalla nascita' : Anche la madre non biologica è madre sin dalla nascita perchè accettò e condivise il progetto della procreazione assistita. Questa la rivoluzionaria sentenza della corte di Appello di Napoli che ha ...

'Figlio due madri - Anche la non biologica è madre sin dalla nascita' - la rivoluzionaria sentenza da Napoli : anche la madre non biologica è madre sin dalla nascita perchè accettò e condivise il progetto della procreazione assistita. Questa la rivoluzionaria sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha ...

Calciomercato Parma - in arrivo Sepe dal Napoli : agli azzurri Anche una contropartita tecnica : Il club emiliano avrà Luigi Sepe dal Napoli, percorrerà la strada inversa Frattali che farà il terzo portiere dietro Meret e Karnezis Procede spedita la trattativa per il passaggio di Luigi Sepe dal Napoli al Parma, incontro positivo nella serata di ieri tra le parti che hanno compiuto passi importanti verso la fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e controriscatto a 5.5, con la ...

Meret al Napoli / Calciomercato - affare fatto con l'Udinese? In azzurro Anche Karnezis : Meret al Napoli, Calciomercato: affare fatto con l'Udinese? In azzurro dovrebbe arrivare anche il greco Karnezis dall'Udinese, si parla di un affare da 27.5 milioni di euro totali.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Napoli - non solo Meret : arriva Anche Karnezis. Cifre e dettagli… : Napoli, NON solo Meret- Come riportato da “Gianluca Di Marzio” sul proprio sito internet, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo totale con l’Udinese per il passaggio in azzurro di Meret. 25 milioni più 10 milioni di bonus, affare da 35 milioni di euro totali. Meret rappresenterà il portiere del futuro partenopeo. arriva anche KARNEZIS Pressioni, inesperienza […] L'articolo Napoli, non solo Meret: arriva anche ...

NAPOLI - FALSE ACCUSE A IMMIGRATO : 3 CARABINIERI ARRESTATI/ Ultime notizie : Anche ricettazione di una pistola : ARRESTATI tre CARABINIERI a NAPOLI per FALSE ACCUSE contro un IMMIGRATO extracomunitario: Ultime notizie, le indagini della Guardia di Finanza. "Fomentato pericolo terrorismo per un encomio"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:08:00 GMT)

Skriniar tra rinnovo e MAnchester United : via solo per 80 milioni. Il Napoli vuole blindare Albiol : L'Inter e Luciano Spalletti lo considerano fondamentale, ma da circa un mese il Manchester United fa sul serio per Milan Skriniar . I Red Devils non si sono arresi infatti dopo il primo no all'offerta ...

Napoli-Callejon - Anche l’agente apre all’addio : non è un calciatore “alla Ancelotti” : Callejon come Muller, Ancelotti non gradisce quel tipo di calciatore e l’agente dello spagnolo lavora all’addio al Napoli Ricordate la querelle tra Ancelotti e Muller ai tempi del Bayern Monaco? Ebbene, Callejon sembra essere un calciatore molto simile al tedesco, genere d’attaccanti che non piace molto al neo tecnico del Napoli. Diligente lì sulla corsia destra, ma senza guizzi, senza la capacità di saltare l’uomo. In ...

Napoli - De Laurentiis : 'Areola? Ho Anche altri tre nomi. Sarri al Chelsea - siete sicuri?' : ROMA - Il presidente De Laurentiis voleva parlare solo dello stadio al termine del vertice in Prefettura sul San Paolo, ma alla fine si è lasciato andare e ha dato qualche indicazione importante sul ...

'Napoli - serve Anche Meret : da prendere e valorizzare' : Oggi, osserva il calcio da opinionista per Sky Sport, e nel tempo libero fa il papà di Gabriele, portiere anche lui e negli ultimi due anni cresciuto alle spalle di Alex Meret, uno dei nomi più ...

Callejon al Milan? / Lo spagnolo del Napoli Anche nel mirino del Chelsea di Sarri : presto l’addio ma per dove? : Jose Maria Callejon al Milan? Le ultime voci di calciomercato danno lo spagnolo del Napoli anche nel mirino del Chelsea di Sarri, ma in entrambi casi l'affare è complicato.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:20:00 GMT)