Anche a Wimbledon occhi su Inghilterra-Croazia Insulti a Djokovic per il tifo per i

Wimbledon 2018 Nadal Vesely (6-3 6-3 6-4): Anche Rafa è ai quarti! Camila Giorgi batte la Makarova e vola ai quarti di finale per la prima volta in uno Slam, senza problemi Roger Federer e Rafa Nadal

Wimbledon - Camila Giorgi fa fuori Anche Makarova e vola ai quarti : bene Ostapenko e Cibulkova - out Pliskova : Wimbledon, Camila Giorgi ancora una volta in palla, superato anche l’ostacolo Makarova adesso ai quarti potrebbe esserci Serena Williams Wimbledon, Camila Giorgi approda ai quarti di finale del torneo londinese. Questo pomeriggio, agli ottavi di finale, la tennista azzurra ha eliminato la collega Makarova con un 6-3 6-4 molto convincente. Il gioco della Giorgi sull’erba è parso ancora una volta solido, così come la tenuta ...

Wimbledon - finisce la favola di Fabbiano : contro Tsitsipas neAnche una chance : Wimbledon, Thomas Fabbiano eliminato dal torneo da Tsitsipas autore di una partita quasi perfetta Wimbledon, Tsitsipas supera Thomas Fabbiano mettendo fine alla favola londinese del tennista italiano. Un match senza storia, terminato 6-2 6-1 6-4, che però non potrà oscurare le ottime cose viste a Wimbledon per quanto concerne Fabbiano. La gara contro Wawrinka resterà una delle più belle della sua carriera, oggi poche chance contro ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi fin dove può arrivare? La caduta delle teste di serie le sorride Anche se… : Nella terza giornata di incontri a Wimbledon, la pioggia ha fatto visita sui campi di Church Road. Il darsi agonistico sull’erba più famosa del mondo del tennis è stato interrotto ma Camila Giorgi ha anticipato l’intervento di Giove Pluvio, concludendo la pratica “Madison Brengle” con relativa facilità: 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Qualificazione al terzo turno in tasca ed attesa per chi, tra la ceca Katerina ...

Wimbledon - Lorenzi out - ok Giorgi : tra i big avanza Anche Federer : Si ferma al secondo turno il torneo di Wimbledon per Paolo Lorenzi . L'azzurro è stato battuto in quattro set dal francese Gaël Monfils numero 44 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (3 luglio). Escono subito Anche Maria Sharapova e Petra Kvitova : Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina e Sloane Stephens, oggi Escono Maria Sharapova e Petra Kvitova. La russa perde il derby contro la qualificata Vitalia Diatchenko, mentre la ceca cede di schianto nel terzo set alla bielorussa Aliaksandra Sabalenka. Senza azzurre in campo, oggi gli occhi erano tutti per la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, e la numero uno WTA, la romena ...

Wimbledon – Nadal sul velluto Anche su erba : Sela spazzato via all’esordio : Rafa Nadal esordisce a Wimbeldon con un successo convincente: il tennista spagnolo batte l’istraeliano Sela in 3 set Dopo aver vinto il Roland Garros da favorito, Rafa Nadal si presenta a Wimbledon da outsider di lusso. L’erba non è la sua superficie preferita, lo sanno tutti, e i movimenti sono meno ‘automatici’ di quelli sulla terra rossa ma il talento non scompare. Il maiorchino ne dà prova all’esordio sull’erba britannica, nel quale ...

Wimbledon - per Federer debutto positivo - Anche Seppi e Fabbiano ok : È iniziata in scioltezza la difesa di Roger Federer dell'ottavo titolo a Wimbledon. Sul campo centrale il campione svizzero ha battuto in tre set il serbo Dusan Lajovic: 6-1, 6-3, 6-4 on 1h e 19' di ...

Wimbledon 2018 Dimitrov Wawrinka (6-1 6-7 6-7): vince Anche Fabbiano! Scattano oggi le sfide del tabellone principale nel torneo di tennis più prestigioso al mondo

Esordio facile per Federer a Wimbledon - Lajovic non si prende neAnche un set : Primo turno archiviato per Roger Federer a Wimbledon 2018, il tennista svizzero batte nettamente il serbo Dusan Lajovic con il risultato di 3-0 Un primo turno agevole quello appena affrontato e terminato a Wimbledon da Roger Federer. Il tennista svizzero si è cimentato in un sessantaquattresimo di finale contro il serbo Dusan Lajovic, vincendo con il pronosticabile risultato di 3-0. Federer fatica pochissimo nel primo set, lasciando ...

Anche i campioni vengono strigliati : Federer parla a voce alta - ma al lavoratore di Wimbledon non va giù. Il siparietto : Roger Federer sta girando un video mentre, a Wimbledon, sta passando accanto al famoso campo 18, dove nel 2010 si è giocata la partita tra professionisti più lunga di sempre, quella tra John Isner e Nicolas Mahut, durata più di 11 ore. A un certo punto, un lavoratore, probabilmente un addetto al campo da gioco, lo rimprovera per il tono di voce troppo alto. Il campione elvetico, che cerca a Londra il suo nono successo, ha pubblicato, con grande ...

Wimbledon - c'è Anche Bolelli nel main draw : sono nove gli italiani al via - è record! : LONDRA , INGHILTERRA, - E' sempre più record di presenze azzurre nel tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon . Dopo Lorenzo Sonego anche Simone Bolelli , numero 153 del ranking ...