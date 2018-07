Alluvioni in Giappone | il premier in visita nelle zone colpite | “promuoveremo una

I morti nelle Alluvioni in Giappone sono 179 : Ci sono ancora dei dispersi e le operazioni di ricerca e soccorso sono ostacolate dal gran caldo The post I morti nelle alluvioni in Giappone sono 179 appeared first on Il Post.

Giappone - 176 i morti per le Alluvioni : E' salito a 176 vittime il bilancio del maltempo nell'ovest del Giappone: lo ha riferito il governo in occasione di una visita del primo ministro Shinzo Abe nelle zone colpite. Decine di migliaia di soccorritori scavano ancora tra fango e macerie alla ricerca di decine di persone disperse da cinque giorni. Le forti piogge hanno causato importanti alluvioni e smottamenti che hanno travolto le case in una vasta area.

Il numero di morti nelle Alluvioni in Giappone è salito a 156 : In base alle informazioni ufficiali arrivate nella mattina di oggi, martedì 10 luglio, almeno 156 persone sono morte per le conseguenze delle forti piogge che ci sono state negli ultimi giorni in Giappone, soprattutto nella parte occidentale del paese.

Le Alluvioni in Giappone e qualche lezione per la burocrazia italiana : Roma. In Giapponese si chiama “la caduta del serpente”, jakuzure. Come spesso accade nella lingua nipponica, ogni evento naturale ha un’immagine folcloristica a evocarla, e così anche la frana che arriva dalla montagna somiglia a un enorme serpente che scende giù in velocità e colpisce tutto ciò che

