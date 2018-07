Allerta gialla Liguria Meteo | temporali nella notte su Genova | rovesci probabili fino

Allerta gialla temporali dalle 3 alle 15 Acquazzoni su Genova | : Nella notte precipitazioni sparse sul capoluogo ligure e sul Tigullio. Temperature in lieve diminuzione

Un mercoledì di pioggia con Allerta gialla a Massa-Carrara : Provincia - Nella giornata di mercoledì 11 luglio sulla provincia di Massa-Carrara avremo un cielo all'insegna dell'instabilità, sono infatti previste piogge sia nella mattinata che nella nottata. ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : “forti temporali in arrivo al Nord” - criticità gialla in 7 Regioni : Allerta Meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, si sta avvicinando alle Regioni settentrionali dell’Italia, apportando già dal pomeriggio di oggi una instabilità accentuata sul Nord-Est, in estensione dalla notte sul resto del Settentrione, specialmente sul Piemonte e sulla Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Meteo Liguria - Allerta gialla per temporali mercoledì/ Previsti forti rovesci dalle 3 di questa notte : Meteo Liguria, allerta gialla per temporali mercoledì: Previsti forti rovesci dalle ore 3 di questa notte fino alle 15:00 di domani pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali in arrivo : Instabilità in Toscana per transito di aria fresca in quota: piogge e temporali già dalla serata di oggi interesseranno il centro e il nord della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani. Attesi da stasera rovesci o temporali isolati sulle zone interne settentrionali e orientali, in particolare sulle zone appenniniche. Occasionalmente ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Nord : criticità “gialla” in 5 Regioni - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Mentre un’area di alta pressione di origine Nord africana interessa le Regioni centro-meridionali della nostra penisola regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione di origine atlantica si porterà sulle Regioni settentrionali italiane, causando condizioni di forte instabilità su gran parte di esse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Temporali e vento forte in Sicilia : Allerta gialla per maltempo : allerta meteo gialla per maltempo in Sicilia. Temporali in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi domenica 24 giugno e per tutta la giornata di domani.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per vento e stato del mare : “Nella prima parte della giornata di lunedì 25 giugno correnti fredde in quota apporteranno condizioni di instabilità su tutto il territorio regionale con associati rovesci sparsi anche a carattere temporalesco che localmente potranno risultare di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore centro-orientale della regione. Sul mare e settore costiero sono previsti venti provenienti da est-nord-est di forte intensità ...

Allerta Arancione su Puglia e Marche - gialla su altre regioni : La Protezione Civile ha emesso il seguente comunicato stampa Maltempo: Allerta Arancione su Puglia e Marche Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione che sta interessando gran parte dell’Italia. In considerazione dell’evolversi dei fenomeni in corso...

Allerta Meteo Arancione in Molise - Gialla in altre Regioni : La Protezione Civile ha emesso un Comunicato Stampa in data 21 Giugno 2018 Maltempo: in arrivo temporali forti sulle Regioni nord-orientali e adriatiche dell’Italia L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una...

Hawaii : Allerta gialla per il Mauna Loa - il più grande vulcano attivo del mondo : Il vulcano Kilauea delle Hawaii erutta ormai da oltre un mese e non mostra segni di rallentamento. Sulla grande Isola, però, c’è un altro vulcano che sta impegnando gli esperti. Parliamo del Mauna Loa, il più grande vulcano attivo del mondo, che copre metà dell’isola e che ora è posto sotto allerta gialla. Questo tipo di allerta significa che il vulcano “sta mostrando segni di grande agitazione al di là della nota attività di fondo”, spiega il ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per temporali - ecco l’avviso di Arpal : La Protezione Civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal, per i bacini piccoli e medi delle zone B, C, E. L’Allerta sarà in vigore dalle 00.00 alle 14.00 di domani, venerdì 22 giugno. Nessuna criticità sulle altre zone di Allertamento Questo il dettaglio delle zone di Allertamento comprese nell’Allerta: B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C: ...

Ragusa - ancora maltempo : anche oggi Allerta meteo gialla : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un'allerta meteo gialla su tutta l'isola per oggi 20 giugno.

Maltempo Sicilia : domani Allerta gialla su tutta l’isola : La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla con un rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 20 giugno. Le previsioni parlano di precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. L'articolo Maltempo Sicilia: domani allerta gialla su tutta l’isola sembra essere il ...