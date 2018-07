: Cristiano Ronaldo, tan 'Allegri' con la Juve - marca : Cristiano Ronaldo, tan 'Allegri' con la Juve - DiMarzio : 'Telefonata #Allegri-#CR7: 'Pronto Ronaldo' ??Buongiorno con le prime pagine e i titoli sportivi dei quotidiani in… - Gazzetta_it : La primapagina della Gazzetta di oggi ? Pronto Ronaldo: telefonata tra Allegri e CR7 #searrivaCR7 ? Il Milan ripart… -

"Cristianocredo sia un acquisto importantissimo e undida parte di tutti, della società e tutto l'ambiente. Quando inizieremo il 30 e arriveranno tutti,avremo un'annata davanti a noi importante come tutte le altre, dove ci sarà da centrare gli obiettivi". Così Max, a margine di un evento al Parlamento Europeo. "Per me tutti gli anni comincia un nuovo ciclo -continua il tecnico-, perchè la Juve negli ultimi 4 anni è cambiata molto. Come giocherà? Come ha sempre fatto: cercando di fare gol...".(Di mercoledì 11 luglio 2018)