Alena Seredova vs Ilaria D' Amico Stoccata a Gigi Buffon | quando sento dire

Alena Seredova : "Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma..." : Il matrimonio con Gianluigi Buffon, il portierone della nazionale azzurra e passato al Paris Saint-Germain dopo diciassette anni trascorsi a difendere la porta della Juventus, è terminato da tempo ma l'amarezza di Alena Seredova, leggendo le sue dichiarazioni, è ancora tangibile.La modella e showgirl di origine ceca, che è stata insieme a Buffon complessivamente dal 2005 al 2014 e da cui ha avuto due figli Louis Thomas, nato nel 2007, e ...

“Dentro quel letto… i bambini”. Alena Seredova pesantissima contro Gigi (e Ilaria). Lo sfogo dell’ex modella - dopo il ritorno dei figli dalle vacanze col padre a Forte dei Marmi : Ne parliamo da almeno quattro anni, ovvero da quando il porterione della nazionale Gigi Buffon e la sua prima compagna – nonché madre dei suoi figli – Alena Seredova, si sono lasciati. Inizialmente sembrava che la modella non avesse preso malissimo le corna – come dimenticare l’ironia nella foto col cervo dietro le spalle della bellissima ceca – ma nel tempo non smette di rifilare siluri al suo ex e alla compagna, Ilaria ...

Gigi Buffon-Alena Seredova : “Si sono rivisti!”. Le foto esclusive : cosa è successo all’incontro a quattro anni dalla separazione : Queste foto e questo incontro erano attesi da molto tempo: quattro anni per la precisione. Dopo un matrimonio durato ben nove anni, Gigi Buffon e Alena Seredova si sono detti addio nel 2014 e da allora le loro strade si sono separate. Lei è fidanzata col manager Alessandro Nasi, mentre lui è papà di Leopoldo Mattia, nato dalla sua relazione con la conduttrice Sky Ilaria D’Amico. Gli ex però si sono rincontrati, fotografati da ‘Diva ...

Buffon al Psg? Alena Seredova risponde così : Solo questione di giorni prima dell’annuncio del passaggio di Buffon al Psg, nel frattempo l’ex moglie del portiere Alena Seredova parla così del portiere a Premium Sport: “Buffon al Psg? Sono l’ultima a sapere questo tipo di cose. Se i miei figli stanno studiando il francese? I miei figli, se dovranno imparare un’altra lingua, non sarà certo un problema visto che parlano già italiano, inglese e ceco. Se gli ...

Alena Seredova : "Dopo l'addio di Buffon alla Juve - posso tornare a tifare con più forza" : Gianluigi Buffon, lo storico portiere della Juventus, ha dato il definitivo addio ai bianconeri nell'ultima giornata di campionato. I tifosi sono tutti in lutto, tranne una, Alena Seredova, la showgirl ex moglie del capitano della Juve, che lui tradì con l'attuale compagna Ilaria D'Amico. La Seredova, ospite a Matrix, ha rivelato che ora tornerà a tifare Juventus con più forza. Vcera Un post condiviso da Alena Šeredová ...

