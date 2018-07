Al vertice Nato di oggi tutti gli occhi sono puntati su Trump

Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi"/ vertice Nato - allarme del ministro Esteri : Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi": l'allarme del ministro degli Esteri italiano alla vigilia del Vertice Nato, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Donald Trump : "Il vertice con Putin? Forse più facile di quello Nato e del faccia a faccia con May" : L'incontro con Vladimir Putin "potrebbe essere il più facile" tra il vertice Nato e il faccia a faccia con la premier britannica Theresa May. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti prima della sua partenza per l'Europa.Trump, prima della partenza per l'Europa, ha affermato: "Non posso dire ora" se Vladimir Putin è un amico o un nemico: "è un competitor. Ritengo che andare d'accordo con la Russia e con le Cina ...

Dal vertice Nato all'incontro con Putin : i sei giorni di Trump : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo verso Bruxelles dove da domani parteciperà al vertice di due giorni dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Venerdì prossimo Trump si recherà nel Regno Unito per incontrare il Primo Ministro Theresa May. Il 15 luglio, infine, il Presidente USA volerà a Helsinki, capitale della Finlandia, dove il giorno successivo incontrerà il Presidente della Federazione Russia Vladimir ...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Nato - vertice ad alta tensione tra guerra dazi e fronte orientale : In un mondo multipolare e globalizzato come quello di oggi, l'alleanza militare più potente al mondo sembra quindi di non potersi permettere di mostrare segni di divisione al suo interno a fronte di ...

Nato : Conte - risposto a Trump - sarò a vertice (2) : (AdnKronos) – “L’Italia contribuisce” alla difesa, dice Conte riguardo al monito arrivato dal Presidente degli States, ma “non ci sono solo contributi di tipo economico” ma anche “strategici”, aggiunge il premier prima di assicurare che non c’è “nessuna polemica con Trump. Anzi, approfitto dell’occasione per salutarlo”. L'articolo Nato: Conte, risposto a Trump, sarò a ...

Nato : Conte - risposto a Trump - sarò a vertice : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Vi do una notizia, ho già risposto al presidente Trump”, la cui lettera “non credo fosse rivolta a me ma a tutti gli alleati: confermo la mia presenza al vertice Nato”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. (segue) L'articolo Nato: Conte, risposto a Trump, sarò a vertice sembra essere il primo su ...

vertice Ue - il baccano dell’Italia non ha funzionato. Ridono Orban e i nemici dell’Europa : Dopo una nottata in cui, a detta dei presenti, il nostro nuovo premier ha fatto la “voce grossa” e “sbattuto i pugni”, i leader europei hanno raggiunto un accordo sulla questione migrazione. La soluzione, secondo esponenti del M5S che la accolgono in toni quasi messianici e come un trionfo del governo giallo-nero (effettivamente, come soluzione è nera) si fonda sull’assunto che gestire i flussi migratori significa, essenzialmente, chiudere le ...

Lettera di Trump agli alleati Nato - tensione prima del vertice a luglio : Al suo ingresso in politica, Trump aveva subito preso di mira l'Alleanza atlantica. "Non funziona ed è obsoleta, gli alleati non pagano quanto dovuto. Ci devono un sacco di soldi". "È ingiusta, ...

Trump e Putin - incontro a Helsinki il 16 luglio/ vertice Usa-Russia - Nato : “Non vogliamo nuova guerra fredda” : Trump e Putin, incontro a Helsinki il 16 luglio per Vertice Usa-Russia. Nato esprime soddisfazione: “Non vogliamo nuova guerra fredda”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:31:00 GMT)

vertice Nato - Trump invia lettera di monito agli alleati : Il prossimo Vertice di Bruxelles ribadirà in modo chiaro la Dottrina Trump in politica estera. Trump è perfettamente consapevole che la Nato non avrebbe una forza militare credibile senza gli USA. ...

Bruxelles - terminato vertice Ue sui migranti/ I dieci punti della proposta di Conte per superare Dublino : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

TRUMP - “CON KIM EVITATA CATASTROFE NUCLEARE”/ Singapore - scambi di inviti : chi ci ha guadagnato nel vertice? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:07:00 GMT)

Governo - dal G7 al vertice Ue - dal caso dazi al summit Nato : ecco le sfide decisive : Una svolta politica per cui probabilmente la Libia non è ancora pronta. Di fatto, un'iniziativa in cui l'Italia - per anni considerata come referente dell'attività diplomatica sulla Libia - arrivata ...