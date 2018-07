Al maestro Muti il Praemium Imperiale

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

Il, il più importante al mondo per gli artisti, è stato conferito per il 2018 alRiccardo. Cinque le categorie del premio, giunto alla 30esima edizione e assegnato dalla Japan Art Association. Per la pittura, premiato il belga Pierre Aléchinsky, per la scultura la giapponese Fujiko Nakaya, per il cinema Catherine Deneuve e per l'architettura il francese Christian de Pontzamparc.(Di mercoledì 11 luglio 2018)