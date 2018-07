Ai leader della NATO vietato l' utilizzo del telefono cellulare

Urlo Visconti - gioia italiana al Tour of Austria : il siciliano vince la 2ª tappa e diventa leader della classifica generale - è dominio Bahrain Merida! [FOTO] : Primo successo stagionale per il siciliano della Bahrain Merida al Tour of Austria Il siciliano Giovanni Visconti della Bahrain Merida ha vinto oggi la seconda tappa del Tour of Austria a Telfes, regolando il gruppo nella volata finale su un traguardo in salita. Dopo tanti secondi posti, è stata la prima vittoria stagionale per Visconti che avrebbe meritato questo successo già al Giro d’Italia e adesso è anche leader della classifica ...

Condanna a morte di Shoko Asahara / Giustiziato in Giappone il leader della setta "Verità Suprema" : Shoko Asahara Giustiziato in Giappone. Impiccati 6 membri della setta "Verità Suprema": uccisero 13 persone durante l'attentato alla metro con il gas nervino Sarin(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Grano : si rafforza il protocollo d’intesa per restare leader mondiali della pasta : Si rafforza, con l’ingresso di due nuovi partner e con la consulenza strategica di un Ente terzo di ricerca, il patto di filiera tra mondo agricolo e cooperativo e industria di trasformazione per aumentare la disponibilità di Grano duro italiano di qualità e sostenibile, che ha l’obiettivo di sostenere gli agricoltori e rafforzare la competitività della pasta italiana. Assosementi, l’Associazione che rappresenta a livello nazionale l’industria ...

Windsurf – Mondiali IFCA Slalom : dominio francese - Cucchi ancora leader della classifica provvisoria : Seconda giornata ai Mondiali IFCA Slalom Youth e Master con vento più leggero: ancora dominio francese nelle categorie Junior, Youth e Girls, mentre tra i Master Andrea Cucchi piazza un altro primo, rimanendo leader della classifica provvisoria ancora grande attività al Circolo Surf Torbole nella seconda giornata di regate valide per l’assegnazione dei titoli iridati della tavola a vela, disciplina Slalom, riservati alle categorie ...

Matteo Salvini - il segreto del successo del leader della Lega : la comunicazione diretta e semplice : Matteo Salvini aveva ereditato un partito, la Lega, che era al 4 per cento ed è riuscito a portarlo al 17 per cento, superando Forza Italia di Silvio Berlusconi e poi al governo. Ora i sondaggi lo ...

Climate leadership summit : il Vaticano convoca il summit della dirigenza globale sul clima : Il 5 e 6 luglio, il Vaticano ospiterà un’importante conferenza internazionale sul cambiamento climatico e l’ecologia. L’evento commemora il terzo anniversario di Laudato Si’, la storica enciclica di Papa Francesco sull’ambiente. La conferenza discuterà eventi significativi programmati per questo autunno, che includono eventi politici, come la conferenza delle Nazioni Unite COP24 sul cambiamento climatico, ed eventi non-statali, come ...

La presidenza della Ue al «prodigio» Kurz - leader dei confini chiusi : Pur di marcare il punto nella disfida sui profughi con l'Italia, non ha esitato a sfidare storia, economia e alleanze mandando l'esercito al Brennero. Potrebbe farlo anche stavolta in Europa. Dalla ...

‘Matteo Salvini - il ministro della paura’ - come il leader della Lega ha conquistato gli italiani : Matteo Salvini vende la paura al mercato della politica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in ...

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

Cosa pensano i leader europei della proposta italiana sui migranti : Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice. Si ...

CIWRC - Manuel Sossella vince il Rally della Marca 2018. Albertini sempre leader : ... anche al Rally della Marca si conferma leader Corrado Peloso sulla Swift R1B, che la ha meglio su Stefano Martinelli sulla Boosterjet RSTB 1.0 e Roberto Pellé, terzo su Suzuki Swift Sport R1. Rally ...

Giovane leader della Spd tedesca trovata morta in Spagna. sarebbe stata stuprata : arrestato un camionista : ... ha espresso le condoglianze alla presidente dell'Spd, Andrea Nahles: 'Questo crimine 'mette in evidenza, una volta ancora, la condizione di minaccia in cui versano milioni di donne in tutto il mondo ...

Spagna - giovane leader della Spd tedesca rapita e uccisa : “Segni di violenza sul corpo” : Spagna, giovane leader della Spd tedesca rapita e uccisa: “Segni di violenza sul corpo” La 28enne Sophie Loesche era scomparsa dalla Germania una settimana fa mentre faceva l’autostop per raggiungere casa, ritrovata cadavere in Spagna. Per il delitto la guardia Civil ha arrestato un camionista 41enne diretto in Marocco che le avrebbe dato un passaggio. […] L'articolo Spagna, giovane leader della Spd tedesca rapita e uccisa: “Segni di ...