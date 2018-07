Agcom | giornali in crisi | A rischio valore strategico dell' informazione

agi

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Continuano ad arrivare segnali die note dolenti dal mondoa carta stampata: ileconomico del settore’editoria quotidiana e periodica è stato nel 2017 pari a 3,6 miliardi di ricavi, registrando una ulteriore flessione del 5,2% rispetto all'anno precedente. Il settore dei quotidiani, in particolare, registra una ulteriore contrazione dei ricavi’8,9%. Lo dice l'annuale relazione al Parlamento del presidente, Angelo Marcello Cardani. Ed emerge che il settore nell’ultimo decennio ha perso all’incirca metà del suo peso economico. Cardani lancia quindi un allarme molto particolare: qui non sono in gioco solo i destini di una filiera industriale, "ma anche quelli di un bene die sociale quale l’" e quindi ...