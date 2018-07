: Tv: @AGCOMunica , in 2017 #Sky rosicchia un punto e si conferma regina ricavi Al 1° si conferma 21st Century Fox/Sk… - IlMontanari : Tv: @AGCOMunica , in 2017 #Sky rosicchia un punto e si conferma regina ricavi Al 1° si conferma 21st Century Fox/Sk… - CyberNewsH24 : #Agcom: 2017 consacrazione tv liquida - michebrune1 : RT @enzabrunobossio: Nella relazione annuale 2018, #AGCOM conferma la mia valutazione sui segnali positivi generati dall’azione dei governi… -

La televisione resta ancora oggi il mezzo con la maggiore valenza informativa,sia per frequenza di accesso anche a scopo informativo, sia per importanza e attendibilità percepite.Così l'annuale relazione al Parlamento del presidente dell', Cardani. Crescono le forme di accesso non tradizionali alla tv:nelsuccesso della "televisione", con una stima di circa 3 milioni di cittadini che guardano la tv in streaming. A Fox-Sky, Rai e Mediaset il concentramento del 90% delle risorse.(Di mercoledì 11 luglio 2018)