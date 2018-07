Adriano Celentano e Claudia Mori | sabato 14 luglio festeggiano 54 anni di matrimonio

Adrian - il cartone di Adriano Celentano non c’è nei palinsesti autunno 2018. Piersilvio rassicura : Ieri nella stupenda cornice di Montecarlo s’è tenuta la presentazione dei palinsesti mediaset 2018/2019 (o meglio dire autunno 2018). Delle varie novità vi abbiamo parlato nei vari articoli dettagliati (Canale 5 – Italia 1 e Rete 4). In quest’articolo, invece, vogliamo parlarvi dell’attesissimo cartone animato Adrian di Adriano Celentano. Proprio sull’argomento è intervenuto Piersilvio Berlusconi, amministratore ...

Lecco - malintenzionati nel parco della villa di Adriano Celentano : è la terza volta : Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa di Adriano Celentano e di sua moglie, Claudia Mori, a Campesone di Galbiate, vicino Lecco. A riportare la notizia, nelle ultime ore, sono stati alcuni tabloid autorevoli, tra cui Il Giorno. Secondo le prime indiscrezioni, i malintenzionati erano incappucciati ed avevano scavalcato la recinzione della magione del 'Molleggiato'. Il fatto risalirebbe agli inizi di giugno 2018; per il Corriere ...

IL BISBETICO DOMATO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti (oggi - 4 luglio 2018) : Il BISBETICO DOMATO, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 luglio 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Ornella Muti, alla regia Castellano & Pipolo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Adriano Celentano - ladri incappucciati nella villa : «Scappati di fronte ai vigilantes». È la terza volta in un anno : Brutta disavventura per Adriano Celentano. La villa dell?artista sarebbe stata presa d?assalto per la terza volta in pochi mesi da un gruppo di ladri: l?ultimo episodio sarebbe...

“Che paura!”. Attimi di tensione a casa Celentano : la terza incursione in un anno. Il terrore di Adriano : “Adesso basta - però!” : Anno da dimenticare per il celebre cantante Adriano Celentano, che ultimamente sembra essere stato preso di mira dai ladri (tre tentativi di furto nel giro di poco più di 12 mesi). Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Giorno”, a inizio giugno alcuni malviventi si sarebbero introdotti nuovamente nella villa a Campesone di Galbiate, alle porte di Lecco, dove il “Molleggiato” vive con la moglie Claudia Mori. Si ...

Adriano Celentano e Claudia Mori - nuova incursione nella villa di Galbiate : Non c’è due senza tre. Il parco della villa di Adriano Celentano e Claudia Mori a Campesone di Galbiate, alle porte di Lecco, sarebbe stata oggetto di una misteriosa incursione come riferisce Il Giorno, secondo cui il fatto risalirebbe a inizio giugno. Si tratta della terza ‘vista’ in poco più di un anno, ma sulla vicenda al momento vige il più stretto riserbo. Questa la ricostruzione fatta dalla testata: Da quanto è stato ...

Adriano Celentano - ladri nella villa : è la terza volta/ Ultime notizie : uomini incappucciati in giardino : Adriano Celentano, ladri nella sua villa di Galbiate: è la terza volta. Ultime notizie: uomini incappucciati in giardino sono stati messi in fuga dalle guardie giurate. Indagini in corso(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Ladri nella villa di Adriano Celentano e Claudia Mori a Lecco : è il terzo tentativo di intrusione : Altri Ladri nella villa di Adriano Celentano e Claudia Mori. Da Il Giorno appendiamo di un nuovo tentativo di intrusione nella villa di Adriano Celentano e Claudia Mori a Campesone di Galbiate, in provincia di Lecco. La vicenda risale al mese di giugno ma solo ora è emersa sulle pagine del quotidiano, il primo a darne la notizia. Si tratta della terza violazione per la villa di Adriano Celentano e Claudia Mori alle porte di Lecco. I ...

Serafino - Rete 4/ Info streaming del film con Adriano Celentano (oggi - 16 giugno 2018) : Serafino, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Ottavia Piccolo e Francesca Romana Coluzzi, alla regia Pietro Germi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:31:00 GMT)

SERAFINO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano (oggi - 16 giugno 2018) : SERAFINO, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Ottavia Piccolo e Francesca Romana Coluzzi, alla regia Pietro Germi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:52:00 GMT)

GINO SANTERCOLE - IL NIPOTE DI Adriano Celentano È MORTO/ Compositore e autore - domani i funerali a Roma : MORTO GINO SANTERCOLE, NIPOTE e autore di ADRIANO CELENTANO: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è morto/ Dalla musica alla recitazione : la carriera di attore : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è morto/ Il 23 giugno avrebbe avuto un nuovo concerto : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:12:00 GMT)

Gino Santercole - il nipote di Adriano Celentano è morto/ Il ricordo di Rita Pavone e Red Ronnie : morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso quest'oggi all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:02:00 GMT)