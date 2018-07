Aassistenza a lungo termine | l’Italia investe solo il 10% della spesa sanitaria | un terzo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) “, il Paese più vecchio d’Europa, sta vivendo – e sempre più lo farà – le conseguenzepressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Il sistema, però, ‘resta al palo’ nell’organizzazione di una rete capillare e sostenibile di servizi sul territorio, a partire dalle cure domiciliari: siamo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la Long-Term Care, alla quale destiniamo poco più del 10%– a fronte di percentuali che superano il 25% nei Paesi del Nord Europa –, pari a circa 15 miliardi di euro. Di questi,2,3 miliardi (l’1,3%totale) sono destinati all’erogazione di cure domiciliari, con un contributo a carico delle famiglie di circa 76 milioni di euro“: i dati emergono dalla seconda Indagine sull’Assistenza Domiciliare in Italia (ADI): chi la fa, come si fa e ...