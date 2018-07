A Roma il 15 luglio il primo Disability Pride Italia

Loredana Berté insieme ai Boomdabash : 'Il reggae è il mio campo'. Il 12 luglio il concerto gratis a Roma : Il 4 maggio è uscito il singolo 'Non ti dico no', cantato insieme ai salentini 'Boomdabash' ed è già diventato disco di platino. L'inossidabile, irrefrenabile per non dire vulcanica Loredana Bertè il ...

Il 12 luglio a Roma il premio Agol ' Giovani Comunicatori' : ... la consegna di un premio speciale a Gianni Letta per celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo e del premio come miglior storyteller a Franca Leosini , ...

Roma - 15 LUGLIO - DISABILITY PRIDE : ... l´accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell´eutanasia, l´accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-...

Beyoncé e Jay-Z a Roma salutano l’Italia con l’OTR II - ritratto di coppia (e potere) : scaletta e video dal concerto dell’8 luglio all’Olimpico : Con il secondo ed ultimo concerto italiano dell'On The Run Tour II, Beyoncé e Jay-Z a Roma hanno salutato l'Italia dopo la loro prima incursione congiunta nel Belpaese. Domenica 8 luglio, dopo il concerto di San Siro di due giorni prima, oltre 40mila persone provenienti da mezza Italia ma anche tanti turisti di diverse nazionalità hanno assistito al secondo show dei coniugi Carter in Italia, che non avevano inserito date nel nostro Paese ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big (oggi 9 luglio) : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi 9 luglio 2018 tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa.

Meteo a Roma. Previsioni 9 luglio 2018 : Meteo a Roma. A Roma lunedì 9 luglio sono previsti cieli prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Nel Lazio il tempo si conferma stabile e in buona parte soleggiato, anche se segnato da passaggi nuvolosi Il Meteo a Roma e le temperature A Roma, domani Lunedì 9 luglio 2018, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima ...

Orari e scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Roma l’8 luglio - ritiro biglietti e apertura cancelli dell’Olimpico : Dopo aver animato lo stadio di San Siro, le 39 canzoni della scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Roma l'8 luglio risuoneranno anche all'Olimpico per la seconda ed ultima data dell'On The Run Tour II in Italia. I coniugi Carters hanno debuttato col loro nuovo show nel nostro Paese il 6 luglio a Milano, restando in città anche il giorno successivo: i due sono stati immortalati mentre sfrecciavano in centro in un'auto d'epoca, con Jay-Z in tenuta ...

Programmi TV di stasera - sabato 7 luglio 2018. Su Rai 1 Pierce Brosnan in versione Romantica : Love is All you Need Rai1, ore 21.25: Love is All you Need Film del 2012 di Susanne Bier, con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastìan Jessen. Trama: Ida alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, l’ha tradita con una collega senza troppo cervello. Come se non bastasse, la sua auto si scontra in aeroporto contro l’auto del padre ...

Abella Danza - dal 10 al 13 luglio all'Anfiteatro Romano di Avella. : ... presenta appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale ad Avella, nello storico Anfiteatro romano costruito nel I secolo a.C., con spettacoli in scena da martedì 10 a venerdì 13 luglio 2018, ...

Estate Romana 2018 : gli appuntamenti dal 6 al 12 luglio : Ogni sera in programma due spettacoli, uno sul palco esterno e l'altro su quello interno. Prosegue anche la 2edizione di ANIENE FESTIVAL , fino al 5 agosto, a cura dell'Ass. La Pentola a Pressione ...

Il teatro è un nuraghe - da luglio a ottobre concerti e spettacoli a Serra Orrios e Romanzesu - Sardiniapost.it : ... nell'altopiano di Gollai a Dorgali e il complesso di Romanzesu di Bitti , entrambi nel Nuorese, ma anche teatri e musei accolgono 'Identità Nuragiche' , 13 spettacoli con nomi come Fabrizio Bosso e ...

Scioperi - il 6 luglio possibile stop a treni a Milano e mezzi a Roma - : In Lombardia è attivo dalle 9 alle 17 il blocco delle corse di Trenord. Nella capitale rischia di essere bloccato il traffico di metro, autobus e tram urbani dalle 8.30 alle 12.30