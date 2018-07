20 cose assurde che puoi chiedere a Google Home

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) È in Italia oramai da qualche mese, lo speaker connesso che permette di interagire con la voce intelligente ideata da Big G e ottenere informazioni e indicazioni su richieste particolari, utili o meno alla vita di tutti i giorni. Da giugno, televisioni e radio trasmettono le peripezie di gente come Alessandro Borghese, Elisabetta Canalis, Fedez e Gennaro Gattuso, alle prese con situazioni in cui l’Assistente di, anche sullo smartphone, può dare una mano concreta ad effettuare attività a cui sarebbe stato difficile dar seguito perché al volante, dentro una doccia o impossibilitati ad alzarci dal divano. Mafa davvero parte di quella categoria dei “mai più senza”? Forse oggi non è così evidente ma domani lo sarà sempre di più. Merito dell’ecosistema che la compagnia americana ha creato, capace di interagire con un bel po’ di oggetti che abbiamo in casa, come ...