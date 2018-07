12 Soldiers | film al cinema | recensione e curiosità

12 Soldiers - la clip in esclusiva del film con Chris Hemsworth : La storia vera di un gruppo di paramilitari partiti per l’Afghanistan all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelli dell’11 settembre 2001. Questo racconta 12 Soldiers , film nato dall’adattamento del libro Horse Soldiers di Doug Stanton. Tema: una missione segreta firmata da un manipolo di uomini della Cia che hanno scelto volontariamente di sbarcare nella casa dei talebani per fronteggiarli sul loro terreno. Una terra sconosciuta e inospitale, ...

12 Soldiers : recensione del nuovo film con Chris Hemsworth e Michael Shannon : L’unità Alpha ODA 595 è condotta dal Capitano Mitch Nelson e decide di partire assieme ai suoi uomini in maniera volontaria per l’Afghanistan inseguito ai gravissimi attentati dell’11 settembre. Mitch e i suoi fedelissimi 12 uomini partono verso la terra più pericolosa del mondo, ridefinita come “tomba di molti imperi”, dovranno affrontare 50,000 talebani agguerriti per difendere Mazar-I-Sharif, città che dovranno liberare per dare una stoccata ...