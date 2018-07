YouTube sfida fake news e cospirazionisti

Come funziona YouTube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

IgTv - Instagram lancia l'app video che sfida televisione e YouTube : Ieri a San Francisco si è tenuto l’evento di lancio della nuova piattaforma video, IgTv. Kevin Systrom, fondatore e amministratore delegato di Instagram, lo ha aperto facendo notare che "gli adolescenti guardano il 40 per cento in meno di tv rispetto a 5 anni fa", che "Instagram è ormai utilizzata da un miliardo di persone al mese" e che "all’interno dell’app, la crescita della fruizione di video è del 60 per cento su base annua". ...

Instagram ha 1 miliardo di utenti. E lancia la sfida a YouTube con IGTV - app per i video verticali : La forza di Facebook, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg non si basa solo sull’enorme successo che la piattaforma è riuscita ad ottenere nel mondo superando i 2 miliardi di utenti attivi ed espandendosi in molti settori diversi, ma anche sulle acquisizioni di rilievo che la società è riuscita a portare a termine nel corso degli anni. Prima ancora di WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, una delle ...

Come funziona YouTube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

Instagram lancia IgTv : video più lunghi e sfida a YouTube : Instagram è pronta a rivoluzionare il mondo dei social network. Durante un evento a San Francisco, il CEO e co-fondatore Kevin Systrom ha annunciato il lancio di IgTv, nuova funzionalità che

Instagram lancia IgTv : video più lunghi e sfida a YouTube : Teleborsa, - Instagram è pronta a rivoluzionare il mondo dei social network. Durante un evento a San Francisco, il CEO e co-fondatore Kevin Systrom ha annunciato il lancio di IgTv, nuova funzionalità ...

Instagram lancia IgTv : video più lunghi e sfida a YouTube : Instagram è pronta a rivoluzionare il mondo dei social network. Durante un evento a San Francisco, il CEO e co-fondatore Kevin Systrom ha annunciato il lancio di IgTv, nuova funzionalità che ...

Instagram sfida YouTube : arrivano i video da un'ora : Instagram , il social network di condivisione fotografica più utilizzato al mondo, lancia da oggi una nuova applicazione che permette ai suoi utenti di condividere e guardare video della durata di un'ora. Acquistato nel 2012 da Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ...

Instagram IGTV - video fino a un’ora/ Nuova funzione per il social fotografico - che lancia la sfida a YouTube : Instagram IGTV, video fino a un’ora, Nuova funzione per il social fotografico, che lancia la sfida a Youtube. Nelle prossime settimane verrà introdotta questa interessante feature(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:08:00 GMT)

Instagram supera il miliardo di utenti. E con i video lunghi sfida YouTube : Per la maggior parte degli utenti aumenterà la lunghezza dei video che si posso caricare. Da un minuto a 10 minuti. Fino a un'ora per gli account con un pubblico molto vasto. I filmati si potranno caricare via Instagram o una con una nuova app chiamata IGTV

Instagram supera il miliardi di utenti. E con i video lunghi sfida YouTube : Per la maggior parte degli utenti aumenterà la lunghezza dei video che si posso caricare. Da un minuto a 10 minuti. Fino a un'ora per gli account con un pubblico molto vasto. I filmati si potranno caricare via Instagram o una con una nuova app chiamata IGTV

Come funziona YouTube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

Google sfida Amazon e Spotify - YouTube Music arriva anche in Italia : Il servizio in streaming disponibile in 17 Paesi, tra cui l'Italia. Nella versione free con pubblicità e premium a pagamento (a 9,99 euro al mese) senza annunci e offline

Instagram sfida Facebook e YouTube : i video dureranno fino a 1 ora : Instagram dice addio alle limitazioni e lo fa partendo dalla durata dei video. Sul social network, infatti, sarà prossimamente possibile postare filmati dalla durata di un'ora.Secondo il Wall Street Journal, Instagram starebbe introducendo questa nuova funzione perché vorrebbe concentrarsi e migliorare l'esperienza degli utenti per quanto concerne la condivisione e la produzione di filmati. Si tratterebbe di una vera e propria ...