YI Dash Camera Mini al prezzo più basso di sempre con questo codice!

‘Yi Mini Dash Camera’ - recensione del nuovo prodotto dell’azienda cinese : Appassionati di tecnologia oggi abbiamo avuto la possibilita' di analizzare una delle recenti uscite di un’azienda asiatica: si tratta della Yi Mini Dash Camera, una delle telecamere da cruscotto appena immessa sul mercato. L’azienda in questione è la Yi Technology, colosso cinese con sede a Shanghai e leader internazionale per quanto riguarda il settore imaging e quello della videosorveglianza. Qui di to andiamo ad analizzare il suddetto ...