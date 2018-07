WWE 2K19 | “Rowdy” Ronda Rousey è il secondo personaggio bonus pre-ordine

2K conferma : WWE 2K19 non arriverà su Nintendo Switch : WWE 2K19 segna il ritorno nel 2019 dell'acclamata serie di wrestling sviluppata da Yuke's e pubblicata da 2K Sports, e se il suo annuncio solo qualche giorno fa non aveva lasciato sorpresi gli addetti ai lavori trattandosi ormai di una release annuale, l'assenza di Nintendo Switch tra le piattaforme disponibili aveva suscitato discreta curiosità al momento dell'annuncio.Come riporta VG24/7, alcuni giornalisti si sono messi in contatto con 2K ...

WWE 2K19 : il nuovo trailer svela Rey Mysterio come personaggio bonus per chi effettuerà il pre-order : Durante il Monday Night Raw andato in onda ieri negli USA, è stato rivelato un nuovo trailer per WWE 2K19 che annuncia il celebre Rey Mysterio come personaggio bonus per coloro che effettueranno il pre-order del gioco.come riporta Dualshockers, il trailer mostra una sfilza di superstar della WWE tra cui Daniel Bryan, The Miz, Bobby Roode, Asuka e Charlotte Flair. Possiamo vedere i vari protagonisti del filmato mentre si tolgono una maschera e ...

2K annuncia WWE 2K19 : 2K annuncia ufficialmente WWE 2K19, il nuovo episodio della serie a cadenza annuale, in arrivo il 9 Ottobre su PC, PS4 e Xbox One con AJ Styles come uomo copertina. In tale occasione sono state svelate le edizioni speciali che vi riportiamo di seguito. WWE 2K19: Tutte le edizioni del gioco Coloro che acquisteranno WWE 2K19 Deluxe Edition beneficeranno dell’accesso anticipato al gioco e dei bonus in-game in anticipo di ...

WWE 2K19 : rivelata la superstar in copertina : 2K Games ci annuncia finalmente la superstar WWE che avrà l’onore di essere nella cover del prossimo gioco in uscita il 9 Ottobre 2018, stiamo parlando di AJ Styles e qui di seguito trovate la cover. Il gioco è prenotabile nel sito ufficiale e in tutti i vari rivenditori anche nella sua deluxe edition e sarà disponibile su Playstation 4 e Xbox One . L'articolo WWE 2K19: rivelata la superstar in copertina proviene da nerdgate.

2K presenta WWE 2K19 : primo trailer - data d'uscita - Superstar di copertina ed edizioni speciali : È con un comunicato stampa ufficiale e la pubblicazione di un nuovo trailer che 2K ha annunciato oggi data d'uscita e Superstar di copertina di WWE 2K19, nuovo capitolo della serie dedicata al mondo del wrestling che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre 2018 per Xbox One, PS4 e PC.Il volto ufficiale di WWE 2K19 sarà "The Phenomenal One", il celebre wrestler AJ Styles con alle spalle quasi due decenni di successi presentato con un breve ...