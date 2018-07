Windows 10 Mobile Feature 2 | disponibile la build 15254 490

surface-phone

: Download e novità di Windows 10 Mobile Build 15254.490 - Franc_Scorda : Download e novità di Windows 10 Mobile Build 15254.490 - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: #Minecraft #AquaticUpdate #PhaseTwo disponibile per #XboxOne, Windows 10, Windows 10 Mobile e Realtà Mista https://t.co… -

(Di martedì 10 luglio 2018) E’ da pochissimoal download la.490 per tutti gli utenti10Fall Creators Update (2). L’aggiornamento, essendo un semplice cumulativo mensile, introduce solo bug fix e miglioramenti per la sicurezza del sistema operativo. Come di consuetudine con10, Microsoft riporta il changelog ufficiale condiviso con la versione rilasciata per PC. Changelog Addresses an issue that, in some cases, causes the wrong IME mode to be chosen on an IME-active element. Addresses an issue with form submission in Internet Explorer. Addresses an issue where DNS requests disregard proxy configurations in Internet Explorer and Microsoft Edge. Addresses additional issues with updated time zone information. Addresses an issue that causes the latest versions of Google Chrome (67.0.3396.79+) to stop working on Cobalt devices. Evaluates the...