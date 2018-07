Windows 10 April Update | disponibile aggiornamento cumulativo

surface-phone

(Di martedì 10 luglio 2018) Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovoper tutti gli utenti10: stiamo parlando della build 17134.165 (KB4338819). Ecco la lista dei bug fix: Improves the ability of the Universal CRT Ctype family of functions to correctly handle EOF as valid input. Enables debugging of WebView content in UWP apps using the Microsoft Edge DevTools Preview app that’s available in the Microsoft Store. Addresses an issue that may cause the Mitigation Options Group Policy client-side extension to fail during GPO processing. The error message is “failed to apply the MitigationOptions settings. MitigationOptions settings might have its own log file” or “ProcessGPOList: Extension MitigationOptions returned 0xea.” This issue occurs when Mitigation Options has been defined either manually or by Group Policy on a machine usingDefender ...