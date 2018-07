Wind-Tre | problemi in tutta Italia Utenti inferociti Cosa sta succedendo

Problemi di connessione ?sulla rete di Wind e Tre : Da alcune ore gli utenti di Wind e Tre hanno riscontrato diversi Problemi nell'uso della connessione dati. In tutta Italia di fatto sono arrivate valanghe di segnalazioni da parte degli utenti che di fatto sui social e anche contattando il centro assistenza hanno chiesto informazioni. Di fatto le difficoltà nell'uso della rete sono state riscontrate sia sul fronte della connessione dati ma anche su quello dlele chimate in entrata e in uscita. Le ...

TIM - Wind Tre e Fastweb sulla fatturazione a 28 giorni : l’intervento del Tribunale di Milano : Ritorniamo sul discorso relativo alla fatturazione a 28 giorni in riferimento alla pubblicazione sui propri siti ufficiali da parte di TIM, Wind Tre e Fastweb della pronuncia del Tribunale di Milano. Il discorso cade inevitabilmente sull'inibizione delle clausole dettanti il rinnovo, nell'ambito della rete fissa, su base di 4 o 8 settimane, come regolato dalla legge 172/2017. Da parte sua, Wind Tre ci ha tenuto a precisare di essersi già ...

5G - Wind Tre modernizza la sua rete con Ericsson : ... avvenuto nel 2015, Ericsson ha fornito la Radio System, già pronta per il 5G , a più di 240 service provider nel mondo. La Radio System di Ericsson consente agli operatori mobili di cogliere le ...

Rete unica Wind Tre a Ericsson : comunicato ufficiale - quando il via ai lavori in vista del 5G : Ericsson avrà un ruolo determinate per la Rete unica Wind Tre. Della partnership tra la società e l'operatore mobile unico abbiamo finalmente l'ufficialità, grazie al comunicato stampa diramato dall'azienda svedese. Con ZTE messa al bando, come puntualmente raccontato, era necessario l'intervento di un nuovo attore protagonista della fase di riammodernamento dell'infrastruttura di Rete e a tal proposito, i nuovi assetti sono stati ...

TAR non sospende multa Antitrust su Wind Tre per fibra ottica : Antitrust:Tar,no sospesa multa 4,2 mln Wind per fibra ottica Per Autorità pratica commerciale scorretta per le informazioni ROMA Il TAR ha deciso che non ci sarà alcuna sospensione della multa ...

Wind Tre diventa Cinese al 100% : CK Hutchison compra Veon : Wind Tre diventa Cinese al 100%: Veon vende il 50% delle sue quote societarie a CK Hutchison che dunque diventa proprietaria a tutti gli effetti Wind Tre è Cinese al 100%. comprato il 50% per circa 2.5 miliardi di euro I Russi di Veon vendono ai Cinesi CK Hutchison metà delle quote di Wind Tre che […]