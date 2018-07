Wimbledon | quarti per la storia | Serena Williams-Giorgi 3-6 2-1

Tabellone Wimbledon 2018 : definiti i quarti di finale. Ostacolo Raonic per Federer - Del Potro e Djokovic per Nadal : Con la conclusione dell’ultimo ottavo di finale tra Juan Martin Del Potro e Gilles Simon, il Tabellone maschile di Wimbledon si è allineato ai quarti di finale. I principali favoriti, fatta eccezione per Marin Cilic e Alexander Zverev, sono tutti ancora in corsa. Tra i big spunta chiaramente il nome di Roger Federer, a caccia della nona corona sui prati verdi dell’All England Club. Lo svizzero fin qui ha faticato pochissimo, ...

Tennis - Wimbledon : Del Potro ai quarti - Kerber-Ostapenko in semifinale : L'ultimo in ordine di tempo a raggiunge i quarti di finale a Wimbledon è l'argentino Juan Martin Del Potro che ha avuto bisogno di 4 ore e 24 minuti - il più lungo incontro del torneo - per arginare e ...

Wimbledon – Del Potro trionfa su Simon - ai quarti l’argentino affronterà Nadal : Gilles Simon perde contro Juan-Martin Del Potro agli ottavi di finale di Wimbledon, l’avversario dell’argentino ai quarti sarà Rafa Nadal L’ottavo di finale tra Gilles Simon e Juan-Martin Del Potro, rinviato per oscurità lunedì sera, è terminato oggi con una vittoria sul risultato di 3-1 per il tennista argentino. Il numero 4 del ranking mondiale ha trionfato su Simon a Wimbledon in quattro set, con i parziali 7|6 ...

Wimbledon 2018 : Juan Martin Del Potro supera Gilles Simon e conquista i quarti di finale. L’argentino affronterà Nadal : E’ Juan Martin Del Potro l’ultimo a qualificarsi ai quarti di finale dell’edizione 2018 di Wimbledon. L’argentino ha sconfitto il francese Gilles Simon (n.53 del mondo) con il punteggio di 7-6 7-6 5-7 7-6 in 4 ore e 31 minuti di partita. Un match estremamente lottato tenutosi in due giornate che ha sorriso al n.4 ATP. Sarà dunque il sudamericano ad affrontare nel prossimo turno il n.1 del ranking Rafael Nadal, andando a ...

Wimbledon 2018 : ai quarti Camila Giorgi sfiderà Serena Williams : Wimbledon, Camila Giorgi ai quarti: sfiderà Serena Williams Serena, che nei quarti se la vedrà con Camila Giorgi, «continua a splendere nei suoi completini post-maman bianchi, infilata in un paio di calze contenitive color carne che avrebbero fatto la gioia di Raffaella Carrà, e che la aiutano a migliorare la circolazione dopo i tanti problemi di trombosi da cui è stata tormentata negli ultimi anni. Qualche giorno fa ha spiegato che continuerà a ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : il giorno di Camila Giorgi vs Serena Williams e dei quarti di finale femminili : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 apriranno le danze la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. A seguire sfida tra la statunitense Serena Williams, e la nostra Camila Giorgi. Sul Campo numero 1, ...

Fantastica Camila Giorgi - ai quarti di Wimbledon contro la Williams : Se già è stata un’impresa arrivare ai quarti, oggi tocca farne un’altra per superarli visto che l’avversario ha il nome e il prestigio di Serena Williams. Un’impresa però Camila Giorgi l’ha già fatta. Si contano sulle dita di una mano, letteralmente, le donne italiane che sono arrivate ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. A completare la mano è arrivata Camila. La data, 9 luglio 2018, è da segnare sul ...

Wimbledon 2018/ Diretta Giorgi Serena Williams streaming video e tv - orario della partita (tennis - quarti) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:30:00 GMT)

Wimbledon : Khakanov ko - Djokovic ai quarti : ANSA, - LONDRA, 9 LUG - Anche Novak Djokovic è volato nei quarti di finale sull'erba di Wimbledon. Il serbo, ex numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-2. Djokovic è apparso in buona forma, stentando un po' in avvio di match: per lui, alla fine, si sono contati ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic ai quarti. I risultati di oggi : ...18.30 finale doppio femminile Domenica 15 luglio dalle 15 finale maschile dalle 18.30 finale doppio misto SKY SPORT ...

Wimbledon - Djokovic vola ai quarti in tre set : superato in scioltezza il giovane Khachanov : Novak Djokovic, numero 21 al mondo, batte a Wimbledon agli ottavi di finale in tre set il russo Karen Khachanov Continua il cammino di Novak Djokovic a Wimbledon. Il serbo ha battuto in tre set Karen Khachanov agli ottavi di finale. Il tennista numero 21 al mondo prevale sul russo senza troppi problemi. Con i parziali di 6|4 – 6|2 – 6|2, dopo quasi tre ore di match, l’ex numero uno in classifica Atp conquista il pass per ...