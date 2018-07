Wimbledon | la Ostapenko in semifinale contro la Kerber

Tennis - Wimbledon : Del Potro ai quarti - Kerber-Ostapenko in semifinale : L'ultimo in ordine di tempo a raggiunge i quarti di finale a Wimbledon è l'argentino Juan Martin Del Potro che ha avuto bisogno di 4 ore e 24 minuti - il più lungo incontro del torneo - per arginare e ...

Wimbledon – Ostapenko e Kerber sul velluto : staccato il pass per le semifinali : Jelena Ostapenko e Angelique Kerber sorridono a Wimbledon: staccato il pass per le semifinali Giornata di quarti di finale oggi a Wimbledon per quanto riguarda il torneo WTA: quattro importantissimi match che decreteranno le semifinaliste del terzo Slam della stagione. Le prime a sorridere, in attesa di vedere in campo l’unica italiana, Camila Giorgi, sono Jelena Ostapenko e Angelique Kerber: la lettone ha sconfitto in due set la ...