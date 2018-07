Wimbledon | Giorgi | ' Ho sempre creduto in me | con Serena ci è mancato poco

Wimbledon - Camila Giorgi ad un passo dal sogno : “ci è mancato poco…” : Wimbledon, Camila Giorgi è andata ad un passo dalla semifinale del torneo più affascinante al mondo, contro Serena Williams sconfitta al terzo set “In campo non penso molto, lo sapete e non guardavo troppo al punteggio. Cercavo piuttosto di esprimere il mio tennis. Ho servito molto bene, ma probabilmente non ho risposto altrettanto bene. Forse restavo troppo avanti nel campo perché volevo essere aggressiva dal primo colpo. In questo ...

Wimbledon 2018 : si infrange il sogno di Camila Giorgi. Solo Serena Williams poteva fermare l’azzurra in questo momento : Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Camila Giorgi a Wimbledon: a sbarrarle la strada la statunitense Serena Williams, già sette volte vincitrice sui campi in erba di Church Road. E, in questo momento, poteva essere soltanto lei l’unica a fermare la nostra rappresentante nella sua cavalcata. Camila Giorgi non è riuscita a diventare la prima italiana in semifinale nel torneo su erba dello Slam, non è riuscita ad emulare Roberta ...

DIRETTA Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6 4-6) : ora la Goerges in semifinale : DIRETTA WIMBLEDON 2018, Camila Giorgi perde contro Serena Williams, rimontata con il risultato di 6-3 3-6 4-6 e viene dunque eliminata ai quarti di finale del torneo dello Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:18:00 GMT)

Wimbledon - Camila Giorgi combatte e si arrende al terzo set : Roma, 10 lug., askanews, - E' durato un set il sogno di Camila Giorgi nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Lawn Tennis. La 26enne di ...

Wimbledon - Serena Williams è una furia : Giorgi - resa in 3 set : ... come era accaduto più volte a Lauretta Golarsa, piegata nel 1989 per 7-5 al quinto da Chris Evert, ma è stata comunque in grado di mettere in difficoltà e apprensione l'ex numero 1 del mondo. Serena ...

Wimbledon - Camilla Giorgi sfiora l'impresa : Programma del martedì dedicato ai quarti di finali del tabellone femminile del torneo di Wimbledon. Si ferma il cammino di Camila Giorgi, protagonista di uuno splendido torneo, battuta da Serena Williams in tre set, eguagliando Francesca Schiavone, che aveva raggiunto i quarti di finale in questo torneo nel 2009.Ostacolo troppo grande Serena Williams, giocatrice che non ha bisogno di presentazioni, dai più considerata la migliore tennista di ...

Wimbledon - Camila Giorgi si arrende a Serena Williams : Si ferma ai quarti di finale il sogno sull'erba di Wimbledon per Camila Giorgi . La tennista azzurra, numero 52 al mondo, si è arresa a Serena Williams in tre set in un'ora e 45 minuti di gioco. Questi i parziali della sfida: 3-6, 6-3, 6-4. L'americana, 181esima nel ranking Wta, in semifinale nel torneo del terzo ...

Wimbledon 2018 - una grande Camila Giorgi si arrende in 3 set ad una Serena Williams in versione deluxe : Si spegne ai quarti di finale il sogno di Camila Giorgi di diventare la prima italiana della storia ad approdare in semifinale a Wimbledon: la marchigiana si è arresa per 3-6, 6-3, 6-4 all’americana Serena Williams in un’ora e quarantadue minuti. Contro la più grande giocatrice della storia, vincitrice di ben 23 titoli dello Slam, l’azzurra ha disputato una prova entusiasmante e coraggiosa. Un gioco che ha rasentato la ...

Tennis - Wimbledon : Giorgi cede a Serena : 17.53 Finisce nei quarti la corsa di Camila Giorgi a Wimbledon.La 26enne marchigiana cede alla 36enne Serena Williams (17 partecipazioni, 7 titoli) 36 63 64, in 1h42'. Parte bene la Giorgi: fa il break al 6° gioco e si aggiudica il 1° set in 35'. Poi deve subire la rabbiosa reazione di Serena che strappa il servizio all'azzurra al 6° gioco e le restituisce il 6-3. Nel terzo set, Camila perde il servizio al 3° gioco, Serena è implacabile e ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : iniziano i quarti femminili. L’azzurra parte forte - Serena rimonta : Giorgi-Williams 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 apriranno le danze la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. A seguire sfida tra la statunitense Serena Williams, e la nostra Camila Giorgi. Sul Campo numero 1, ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila si illude - Serena rimonta e va in semifinale : 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

Wimbledon – Camila Giorgi lotta ma non basta : in semifinale ci va Serena Williams : Camila Giorgi lotta fino alla fine ma è costretta a cedere a Serena Williams: la statunitense stacca il pass per la semifinale di Wimbledon Unica italiana rimasta in gara, Camila Giorgi non è riuscita, questo pomeriggio, ad avere la meglio su Serena Williams, ai quarti di finale di Wimbledon. La 26enne azzurra è riuscita a tenere testa alla campionessa statunitense, sull’erba inglese: Camila ha infatti portato a casa il primo set, ...

Diretta Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6 4-6) : l'azzurra è eliminata ai quarti : Diretta Wimbledon 2018, Camila Giorgi perde contro Serena Williams, rimontata con il risultato di 6-3 3-6 4-6 e viene dunque eliminata ai quarti di finale del torneo dello Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Wimbledon - quarti per la storia : Serena Williams-Giorgi 3-6 6-3 5-3 : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' il momento della verità per una Camila Giorgi che, stando alle sue dichiarazioni della vigilia, arriva con una serenità disarmante al match contro Serena ...