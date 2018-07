Wimbledon – Federer rispolvera la SABR | McEnroe lo punge | “io lo avrei colpito dritto in

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (9 luglio). Federer - Nadal e Djokovic ai quarti in scioltezza. Del Potro rinviato a domani : Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Non ci sono state grosse sorprese nel tabellone maschile, che ora tornerà in campo mercoledì per i quarti di finale. Non ha avuto alcun problema Roger Federer, in un incontro in cui le cose da segnalare si riducono alle prime palle break concesse dallo svizzero nel torneo e a un warning per una palla lanciata in tribuna nel corso del terzo set, probabilmente irritato dalla combattività del francese ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi ai quarti - sfiderà Serena Williams! Federer - Nadal e Djokovic passeggiano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro? : Roger Federer prosegue la sua cavalcata a Wimbledon 2018, strapazza Mannarino con un rapido 3-0 e vola ai quarti di finale dove affronterà Kevin Anderson, oggi capace di avere la meglio sul francese Monfils al termine di un incontro tiratissimo. Il Maestro sta incantando per il gioco espresso sull’amata erba londinese e vuole proseguire la propri avventura fino all’atto conclusivo con l’obiettivo di imporsi ancora una volta nel ...

Tennis - Wimbledon : Camila Giorgi vola ai quarti : troverà Serena Williams. Federer avanza : LONDRA - Camila Giorgi accede ai quarti di finale del tabellone femminile a Wimbledon. L'azzurra n.52 del mondo, nel terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England ha eliminato la russa Ekaterina Makarova, numero 35 del ranking Wta, col punteggio di 6-3, 6-4 dopo un'ora e mezza di gioco. È ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi ai quarti - sfiderà Serena Williams! Federer avanti facile - tocca a Nadal - Djokovic! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Wimbledon - Federer batte Mannarino e vola ai quarti : Roger Federer è il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, n.2 del mondo ma prima testa di serie dello Slam londinese, ha battuto il francese Adrien Mannarino, n.22 del seeding, in tre set con il punteggio di 6-0 7-5 6-4.

