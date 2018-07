Wimbledon | Camilla Giorgi sfiora l' impresa

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) Programma del martedì dedicato ai quarti di finali del tabellone femminile del torneo di. Si ferma il cammino di Camila, protagonista di uuno splendido torneo, battuta da Serena Williams in tre set, eguagliando Francesca Schiavone, che aveva raggiunto i quarti di finale in questo torneo nel 2009.Ostacolo troppo grande Serena Williams, giocatrice che non ha bisogno di presentazioni, dai più considerata la migliore tennista di sempre, 23 Grandi Slam vinti, di cui 9 titoli ae 319 settimane da numero al mondo, a testimonianza di una superiorità tecnica rispetto alle sue avversarie raramente vista cosi netta nella storia del tennis femminile.Comincia il match e lanon soffre in alcun modo l' impatto col campo centrale, cerca gli angoli del campo in modo da spostare il piú possibile Serena, che preferisce colpire dal centro dal campo, non amando ...