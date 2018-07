Wimbledon | Camila Giorgi combatte e si arrende al terzo set

Wimbledon - Camila Giorgi si arrende a Serena Williams : Si ferma ai quarti di finale il sogno sull'erba di Wimbledon per Camila Giorgi . La tennista azzurra, numero 52 al mondo, si è arresa a Serena Williams in tre set in un'ora e 45 minuti di gioco. Questi i parziali della sfida: 3-6, 6-3, 6-4. L'americana, 181esima nel ranking Wta, in semifinale nel torneo del terzo ...

Wimbledon 2018 - una grande Camila Giorgi si arrende in 3 set ad una Serena Williams in versione deluxe : Si spegne ai quarti di finale il sogno di Camila Giorgi di diventare la prima italiana della storia ad approdare in semifinale a Wimbledon: la marchigiana si è arresa per 3-6, 6-3, 6-4 all’americana Serena Williams in un’ora e quarantadue minuti. Contro la più grande giocatrice della storia, vincitrice di ben 23 titoli dello Slam, l’azzurra ha disputato una prova entusiasmante e coraggiosa. Un gioco che ha rasentato la ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila si illude - Serena rimonta e va in semifinale : 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

Wimbledon – Camila Giorgi lotta ma non basta : in semifinale ci va Serena Williams : Camila Giorgi lotta fino alla fine ma è costretta a cedere a Serena Williams: la statunitense stacca il pass per la semifinale di Wimbledon Unica italiana rimasta in gara, Camila Giorgi non è riuscita, questo pomeriggio, ad avere la meglio su Serena Williams, ai quarti di finale di Wimbledon. La 26enne azzurra è riuscita a tenere testa alla campionessa statunitense, sull’erba inglese: Camila ha infatti portato a casa il primo set, ...

Diretta Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6 4-6) : l'azzurra è eliminata ai quarti : Diretta Wimbledon 2018, Camila Giorgi perde contro Serena Williams, rimontata con il risultato di 6-3 3-6 4-6 e viene dunque eliminata ai quarti di finale del torneo dello Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:40:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila d’assalto - Serena risponde : 6-3 - 3-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

DIRETTA Wimbledon 2018/ Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6) streaming video e tv : si va al 3^ set! : DIRETTA WIMBLEDON 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Camila Giorgi - gli inizi da ginnasta e il papà coach - 5 cose sull'azzurra a Wimbledon : Lo sport della racchetta avrebbe garantito alla bambina tagliata per tutte le discipline una carriera molto più lunga. E tennis fu. Sergio non gioca a tennis, però è il coach di Camila. «Mai presa in ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila d’assalto : 6-3 nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

DIRETTA Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (3-2) streaming video e tv : buon inizio dell'azzurra! : DIRETTA WIMBLEDON 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:09:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : la sfida impossibile - sognando di emulare Roberta Vinci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

Camila Giorgi-Serena Williams in diretta streaming da Wimbledon : orario e come guardare il match : Camila Giorgi-Serena Williams rappresenta probabilmente il quarto di finale più interessante di Wimbledon 2018, almeno per quanto riguarda il tabellone femminile per tutti gli appassionati italiani. La nostra tennista è purtroppo l’unica rappresentante del nostro tennis giunta alla seconda settimana del prestigioso torneo londinese e, dopo la grande prova offerta ieri, si appresta ad affrontare una delle giocatrici che hanno fatto la storia di ...

Wimbledon 2018 : ai quarti Camila Giorgi sfiderà Serena Williams : Wimbledon, Camila Giorgi ai quarti: sfiderà Serena Williams Serena, che nei quarti se la vedrà con Camila Giorgi, «continua a splendere nei suoi completini post-maman bianchi, infilata in un paio di calze contenitive color carne che avrebbero fatto la gioia di Raffaella Carrà, e che la aiutano a migliorare la circolazione dopo i tanti problemi di trombosi da cui è stata tormentata negli ultimi anni. Qualche giorno fa ha spiegato che continuerà a ...

Wimbledon – La carica di Camila Giorgi : “ora sono più matura. Serena Williams? Non la guardo in tv perchè…” : Wimbledon, Camila Giorgi grintosa in vista della super sfida dei quarti di finale contro Serena Williams: la tennista azzurra è più matura e sicura dei suoi mezzi, ma non ‘segue’ la rivale Dopo il successo su Ekaterina Makarova, Camila Giorgi ha staccato il pass per i quarti di finale di Wimbledon. Il risultato ottenuto nello Slam britannico è, fin qui, il migliore ottenuto in carriera in uno dei grandi tornei. In conferenza ...