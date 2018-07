Wimbledon | Camila Giorgi ad un passo dal sogno | “ci è mancato poco…”

Wimbledon 2018 : si infrange il sogno di Camila Giorgi. Solo Serena Williams poteva fermare l’azzurra in questo momento : Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Camila Giorgi a Wimbledon: a sbarrarle la strada la statunitense Serena Williams, già sette volte vincitrice sui campi in erba di Church Road. E, in questo momento, poteva essere soltanto lei l’unica a fermare la nostra rappresentante nella sua cavalcata. Camila Giorgi non è riuscita a diventare la prima italiana in semifinale nel torneo su erba dello Slam, non è riuscita ad emulare Roberta ...

DIRETTA Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6 4-6) : ora la Goerges in semifinale : DIRETTA WIMBLEDON 2018, Camila Giorgi perde contro Serena Williams, rimontata con il risultato di 6-3 3-6 4-6 e viene dunque eliminata ai quarti di finale del torneo dello Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:18:00 GMT)

Wimbledon - Camila Giorgi combatte e si arrende al terzo set : Roma, 10 lug., askanews, - E' durato un set il sogno di Camila Giorgi nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Lawn Tennis. La 26enne di ...

Wimbledon - Camila Giorgi si arrende a Serena Williams : Si ferma ai quarti di finale il sogno sull'erba di Wimbledon per Camila Giorgi . La tennista azzurra, numero 52 al mondo, si è arresa a Serena Williams in tre set in un'ora e 45 minuti di gioco. Questi i parziali della sfida: 3-6, 6-3, 6-4. L'americana, 181esima nel ranking Wta, in semifinale nel torneo del terzo ...

Wimbledon 2018 - una grande Camila Giorgi si arrende in 3 set ad una Serena Williams in versione deluxe : Si spegne ai quarti di finale il sogno di Camila Giorgi di diventare la prima italiana della storia ad approdare in semifinale a Wimbledon: la marchigiana si è arresa per 3-6, 6-3, 6-4 all’americana Serena Williams in un’ora e quarantadue minuti. Contro la più grande giocatrice della storia, vincitrice di ben 23 titoli dello Slam, l’azzurra ha disputato una prova entusiasmante e coraggiosa. Un gioco che ha rasentato la ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila si illude - Serena rimonta e va in semifinale : 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

Wimbledon – Camila Giorgi lotta ma non basta : in semifinale ci va Serena Williams : Camila Giorgi lotta fino alla fine ma è costretta a cedere a Serena Williams: la statunitense stacca il pass per la semifinale di Wimbledon Unica italiana rimasta in gara, Camila Giorgi non è riuscita, questo pomeriggio, ad avere la meglio su Serena Williams, ai quarti di finale di Wimbledon. La 26enne azzurra è riuscita a tenere testa alla campionessa statunitense, sull’erba inglese: Camila ha infatti portato a casa il primo set, ...

Diretta Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6 4-6) : l'azzurra è eliminata ai quarti : Diretta Wimbledon 2018, Camila Giorgi perde contro Serena Williams, rimontata con il risultato di 6-3 3-6 4-6 e viene dunque eliminata ai quarti di finale del torneo dello Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:40:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila d’assalto - Serena risponde : 6-3 - 3-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

DIRETTA Wimbledon 2018/ Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6) streaming video e tv : si va al 3^ set! : DIRETTA WIMBLEDON 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Camila Giorgi - gli inizi da ginnasta e il papà coach - 5 cose sull'azzurra a Wimbledon : Lo sport della racchetta avrebbe garantito alla bambina tagliata per tutte le discipline una carriera molto più lunga. E tennis fu. Sergio non gioca a tennis, però è il coach di Camila. «Mai presa in ...

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : Camila d’assalto : 6-3 nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

DIRETTA Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (3-2) streaming video e tv : buon inizio dell'azzurra! : DIRETTA WIMBLEDON 2018, info streaming video e tv: Camila Giorgi affronta oggi Serena Williams nei quarti di finale, che la nostra giocatrice ha raggiunto per la prima volta in uno Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:09:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : la sfida impossibile - sognando di emulare Roberta Vinci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...