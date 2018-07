Wimbledon 2018 | Giorgi-Serena Williams in diretta LIVE

LIVE Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams in DIRETTA : la sfida impossibile - sognando di emulare Roberta Vinci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Camila Giorgi-Serena Williams: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di ...

Wimbledon 2018 : ai quarti Camila Giorgi sfiderà Serena Williams : Wimbledon, Camila Giorgi ai quarti: sfiderà Serena Williams Serena, che nei quarti se la vedrà con Camila Giorgi, «continua a splendere nei suoi completini post-maman bianchi, infilata in un paio di calze contenitive color carne che avrebbero fatto la gioia di Raffaella Carrà, e che la aiutano a migliorare la circolazione dopo i tanti problemi di trombosi da cui è stata tormentata negli ultimi anni. Qualche giorno fa ha spiegato che continuerà a ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic ai quarti. I risultati di oggi : ...18.30 finale doppio femminile Domenica 15 luglio dalle 15 finale maschile dalle 18.30 finale doppio misto SKY SPORT ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (9 luglio). Federer - Nadal e Djokovic ai quarti in scioltezza. Del Potro rinviato a domani : Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Non ci sono state grosse sorprese nel tabellone maschile, che ora tornerà in campo mercoledì per i quarti di finale. Non ha avuto alcun problema Roger Federer, in un incontro in cui le cose da segnalare si riducono alle prime palle break concesse dallo svizzero nel torneo e a un warning per una palla lanciata in tribuna nel corso del terzo set, probabilmente irritato dalla combattività del francese ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi ai quarti - sfiderà Serena Williams! Federer - Nadal e Djokovic passeggiano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro? : ... vi aggiorneremo in merito FEDERER-Anderson: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING Federer-Anderson, quarto di finale di Wimbledon 2018, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in ...