Wimbledon 2018 | ai quarti Camila Giorgi sfiderà Serena Williams

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : il giorno di Camila Giorgi vs Serena Williams e dei quarti di finale femminili : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 apriranno le danze la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. A seguire sfida tra la statunitense Serena Williams, e la nostra Camila Giorgi. Sul Campo numero 1, ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic ai quarti. I risultati di oggi : ...18.30 finale doppio femminile Domenica 15 luglio dalle 15 finale maschile dalle 18.30 finale doppio misto SKY SPORT ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (9 luglio). Federer - Nadal e Djokovic ai quarti in scioltezza. Del Potro rinviato a domani : Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Non ci sono state grosse sorprese nel tabellone maschile, che ora tornerà in campo mercoledì per i quarti di finale. Non ha avuto alcun problema Roger Federer, in un incontro in cui le cose da segnalare si riducono alle prime palle break concesse dallo svizzero nel torneo e a un warning per una palla lanciata in tribuna nel corso del terzo set, probabilmente irritato dalla combattività del francese ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi ai quarti - sfiderà Serena Williams! Federer - Nadal e Djokovic passeggiano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro? : ... vi aggiorneremo in merito FEDERER-Anderson: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING Federer-Anderson, quarto di finale di Wimbledon 2018, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi batte la Makarova e vola ai quarti. : ... 6-4 in un'ora e 29 minuti di gioco, è riuscita per la prima volta nella sua carriera a qualificarsi per un quarto di finale in un torneo del Grande Slam ; la tennista russa numero 35 del mondo , che ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi-Serena Williams si gioca il 10 luglio! Orario d’inizio e come vedere la sfida in tv : Camila Giorgi e Serena Williams si affronteranno nei quarti di finale di Wimbledon 2018: la sfida è prevista per martedì 10 luglio sul Campo Centrale. Il palcoscenico più importante per un match che si preannuncia pirotecnico: da una parte l’azzurra che cerca l’impresa della vita, dall’altra l’ex numero 1 al mondo che insegue un ritorno tra le grandi dopo la maternità. La marchigiana ha superato Ekaterina Makarova con ...

Wimbledon 2018 : Camila Giorgi - l’erbivora italiana si regala i quarti contro Serena Williams nel torneo delle “stelle cadenti” : E’ proprio il caso di dirlo: “Menomale che Camila c’è!“. Non vuol essere un nuovo inno o la scimmiottatura di uno già noto ma di fatto se questo Wimbledon 2018 ha ancora un interesse particolare per i colori azzurri lo si deve alla 26enne marchigiana. C’era attesa per il suo ottavo di finale contro la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo), una che di esperienza ne ha da vendere, vantando nel proprio palmarès una ...