Wiko Tommy3 arriva sul mercato italiano con Tim

(Di martedì 10 luglio 2018) Lo smartphone 18:9 veloce e super accessibile, disponibile nei negozi TIM a partire da questa settimanaannuncia la disponibilità in Italia di, lo smartphone pensato per tutti coloro che desiderano un’esperienza utente più coinvolgente in un formato pocket-friendly e dal prezzo davvero democratico.è disponibile a partire da questa settimana nei negozi TIM al prezzo consigliato di 109,99€. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare, troveranno nella confezione una piacevole sorpresa: una cover Bleen o Cherry Red in omaggio, per esprimere la propria personalità e dare un look più estivo al nuovo telefono!garantisce un’eccellente performance multimediale grazie all’ampio display widescreen da 5.45” IPS in formato 18:9, che assicura totale immersività in un corpo super compatto: tutte le app, i file multimediali e le funzionalità dello smartphone sono ...