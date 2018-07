Whatsapp | allarme tra gli utenti | arriva il backup che prosciuga i Giga - I trucchi per

“Whatsapp diventa a pagamento”. Il messaggio che spaventa gli utenti : la verità dietro l’allarme : In tempi come questi non è mai facile capire davvero cosa ci accade intorno, bombardati di notizie che si rincorrono in rete e dai toni alle volte contrastanti. Una delle ultime voci che ha allarmato gli utenti in queste ultime ore riguarda WhatsApp, la popolare app di messaggistica usata ogni giorno da milioni di persone sparse per il mondo e che ha animato diverse conversazioni virtuali di recente. Attenzione, però, perché il messaggio ...

Whatsapp - scarpe Adidas in regalo : non è una semplice bufala/ Allarme truffa online : cos'è e come difendersi : WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Whatsapp : allarme tra gli utenti per un messaggio? I dettagli della vicenda Video : Whatsapp può essere ormai considerata un'app a largo uso. Il dilagare degli smartphone è stato un fenomeno direttamente proporzionale all'escalation della popolare applicazione per la messaggistica. Un connubio tecnologico che, senza ombra di dubbio, ha rivoluzionato il modo di comunicare. La concorrenza non manca ed è piuttosto valida, ma basta dare un'occhiata ai numeri dei download sugli store per capire come, per il momento, la capillarita' ...