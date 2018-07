Walter Veltroni | Cristiano Ronaldo è l' acquisto più bello Paragonabile a quello di

huffingtonpost

: @a_meluzzi Li facciamo sbarcare in Africa, dove troveranno Walter Veltroni ad aspettarli. - MarazitiMassimo : @a_meluzzi Li facciamo sbarcare in Africa, dove troveranno Walter Veltroni ad aspettarli. - LLussoriouda : RT @xbici: Vitalizi, da Ilona Staller a Walter Veltroni: ecco come calano gli asseg - - Serenel73 : RT @GPS_SPINATO: Matteo «The Young Yogurt Fab che Credeva di Essere Piero Angela» #Renzi - -

(Di martedì 10 luglio 2018) "Non posso che essere felice, è sicuramente l'più importante nella storia del calcio italianodi Maradona. È una grande occasione per tutto il calcio italiano che ora avrà gli occhi di tutto il mondo addosso: facciamoci trovare pronti e all'altezza". Il tifoso juventino Valternon può che gioire per l'arrivo a Torino di."È un capolavoro manageriale - dice a Skysport- e un gigantesco affare per la mondializzazione del marchio Juventus. sarà uno spettacolo meraviglioso per tutti quelli che amano il calcio".