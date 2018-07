VOS THALASSA | MIGRANTI TRASFERITI SULLA DICIOTTI Ira Salvini | “nessuna nave aiuti i

Migranti - porti chiusi a nave italiana VOS Thalassa. Scontro Salvini-Toninelli : Il rimorchiatore italiano aveva a bordo 66 Migranti, trasferiti sulla nave Diciotti della Guardia Costiera. Per Salvini la Vos Thalassa è intervenuta in acque Sar "anticipando l'intervento libico". ...

Migranti - da VOS THALASSA a Lifeline : navi private e Ong in soccorso - : L'imbarcazione italiana, un rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, ha recuperato una sessantina di persone trasbordate poi sulla Diciotti. Non è però l'unico caso: sono diversi i ...

In un tweet di Toninelli la VOS THALASSA diventa un incrociatore : Roma, 10 lug., askanews, - 'Orgoglioso della @GuardiaCostiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore ...

Migranti - Salvini blocca nave italiana VOS Thalassa. Toninelli : "equipaggio a rischio" : 11.37 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli si dice "Orgoglioso della Guardia Costiera italiana, che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 Migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio del rimorchiatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi". Il ministro fa riferimento al rimorchiatore, non incrociatore, di piattaforme petrolifere che ieri sera ha soccorso circa 60 ...

L'Italia nega l'approdo della VOS THALASSA : secco 'no' del Viminale : Continua ad imperversare il dibattito circa la possibilità d'attracco delle navi in Italia. Dopo le imbarcazioni delle Ong, le navi militari dell'Unione Europea, i mercantili stranieri, adesso il ...

Migranti su VOS THALASSA trasferiti perché 'stavano mettendo a rischio la vita dell'equipaggio' : Lo precisa in un tweet il ministro Toninelli. La guardia costiera Diciotti è ora diretta verso nord. Sbarcheranno per 'accertamenti giudiziari'. Domani Salvini a Innsbruck per il vertice dei ministri ...

Migranti trasferiti da VOS THALASSA a nave Guardia Costiera/ Scontro Toninelli-Salvini : equipaggio in pericolo : Vos Thalassa, Migranti trasferiti sulla Diciotti. Ultime notizie: Guardia Costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:25:00 GMT)

VOS THALASSA - Matteo Salvini : “Abbiamo cacciato le Ong - ora tocca alle navi private e militari” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook il caso della nave italiana Vos Thalassa e ribadisce la sua posizione: "Grazie all’intervento deciso mio e del governo le navi delle Ong sono finalmente lontane dagli scafisti. Ora sto lavorando perché anche le altre navi, private o militari, non aiutino i trafficanti di esseri umani a guadagnare altri soldi".Continua a leggere

Migranti - trasferiti su nave Guardia costiera i 67 della VOS THALASSA 'Equipaggio italiano in pericolo' : ROMA - Un presunto ammutinamento da parte dei 67 Migranti a bordo della Vos Thalassa sarebbe all'origine del trasferimento sulla nave Diciotti delle persone soccorse in mare dal cargo commerciale, a ...

Migranti su VOS THALASSA trasferiti perché 'stavano mettendo a rischio al vita dell'equipaggio' : Lo precisa in un tweet il ministro Toninelli. La guardia costiera Diciotti è ora diretta verso nord. Sbarcheranno per 'accertamenti giudiziari'. Domani Salvini a Innsbruck per il vertice dei ministri ...

Migranti su VOS THALASSA trasferiti perché stavano mettendo a rischio al vita dell'equipaggio : Lo precisa in un tweet il ministro Toninelli. La guardia costiera Diciotti è ora diretta verso nord. Sbarcheranno per 'accertamenti giudiziari'. Domani Salvini a Innsbruck per il vertice dei ministri ...

Migranti - trasferiti su nave Guardia costiera i 66 della VOS THALASSA 'Equipaggio italiano in pericolo' : ROMA - Un presunto ammutinamento da parte dei 66 Migranti a bordo della Vos Thalassa sarebbe all'origine del trasferimento sulla nave Diciotti delle persone soccorse in mare dal cargo commerciale, a ...

Migranti - “La Guardia costiera è intervenuta perché l’equipaggio italiano della VOS THALASSA era a rischio” : I Migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa, al largo delle coste di Tripoli, sono stati trasferiti a bordo di una nave della Guardia costiera italiana, la Diciotti. È quanto si apprende da fonti del Viminale secondo cui la Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, è intervenuta ieri sera in acque libiche anti...

Toninelli : "Equipaggio VOS THALASSA rischiava la vita" : "Orgoglioso della Guardia Costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio del rimorchiatore italiano Vos Thalassa . Ora ...