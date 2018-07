“Volete sapere come mi ha lasciato?” Bianca Atzei | mai asfaltato ‘così’ Max Biaggi “Non

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018) Perla rinascita è avvenuta in Honduras. La partecipazione all’ultima Isola dei Famosi le ha dato la spinta necessaria ad andare avanti dopo la batosta della fine della sua relazione con Max. Una rottura improvvisa che l’ha buttata a terra, l’ha delusa e fatta piangere. Ma quando si è trovata da sola, sull’Isola, lontana da tutti gli affetti, ha capito che era ora di rialzarsi. La cantante ne ha parlato in una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “In Honduras, in quella situazione estrema ho iniziato a vedere la mia vita in Italia da lontano e ho capito che non mi era accaduto nulla di irreparabile: era finita una storia d’amore, era stato doloroso, ma c’è di peggio, di molto peggio. Il giorno della svolta è stato quando mi sono tolta il costume e mi sono tuffata nuda in mare (si riferisce al bagno nuda con l’amico Jonathan Kashanian, ndr) mi ...