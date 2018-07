Volano gli investimenti in green bond

Lite Cottarelli-Borghi sulla flat tax. E in studio Volano gli insulti : Duro scontro tra Claudio Borghi e Carlo Cottarelli nel corso del programma In Onda su La7. I due si sono scontrati sui vantaggi dell'introduzione della flat tax in Paesi come la Russia.Dopo uno scambio di opinioni, i toni si sono alzati quando i due ospiti hanno iniziato a parlare del prezzo del greggio. "Il prezzo del petrolio da 10 a 60 euro al barile nel 2001? Sta facendo burla di se stesso", ha dichiarato Borghi."Sono stufo delle bugie", ha ...

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano anche la Svizzera e Volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

F1 - griglia di partenza Gp Austria : le Mercedes Volano - Vettel 3° : ZELTWEG - Prima fila tutta Mercedes in vista del Gp d'Austria. Bottas fa registrare il miglior tempo davanti a Lewis Hamilton. Subito dopo ecco Vettel, sul quale però pesa anche una possibile penalità ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Anapa. Che Italia! Solo vittorie per gli azzurri che Volano nella fase ad eliminazione diretta : Tre vittorie, un ottavo e un quarto di finale raggiunti per l’ItalBeach Under 20 che, ad Anapa, sta facendo sognare, pur tra mille patemi, nella penultima giornata del Campionato Europeo giovanile. Reka Orsi Toth e Chiara They sono nei quarti del torneo femminile e affronteranno le russe Bocharova/ Voronina, una delle coppie favoriote della vigilia per la vittoria. Cappio/Windisch, invece, fra poco scenderanno in campo per affrontare anche ...

Carpi - sale sul treno senza pagare il biglietto : Volano sberle e offese : Sono volate sberle ieri mattina alla stazione dei treni. A scatenare la bagarre tra un capotreno e un utente è stata la voglia di fare il viaggio a sbafo fino a Modena. E fino a quando non sono...

Beach volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : en plein azzurro! Cinque vittorie per le coppie italiane che Volano verso gli ottavi : Cinque partite e altrettante vittorie per l’ItalBeach, rappresentata da tre coppie, una maschile e due femminili, nella prima giornata di gare al torneo dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Che i gironi preliminari (nel maschile di tre squadre ciascuno, nel femminile di quattro) non fossero un ostacolo impossibile da superare si era capito fin dai sorteggi mercoledì sera ma poi le partite sono da giocare e l’impatto degli ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Grecia 3-0 - gli Azzurrini Volano in Finale! : La Nazionale Italiana di Calcio, allenata da Daniele Franceschini, centra il suo obiettivo e conquista la finale dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). La selezione Under18 ha superato 3-0 la Grecia, grazie alle marcature di Nicola Rauti al 17′, di Davide Merola al 31′, su Calcio di rigore, e di Hans Nicolussi Caviglia al 71′. Una prova di grande qualità della selezione nostrana che così accede all’ultimo ...

Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Los Cafeteros Volano agli ottavi con il gol di Mina - eliminazione beffarda per gli africani : La Colombia batte 1-0 il Senegal e vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Los Cafeteros hanno vinto lo scontro diretto grazie al gol di Mina al 74’ e si qualificano così come primi classificati nel Gruppo H. Beffati invece I Leoni della Teranga che vengono eliMinati per il coefficiente fair play, che premia il Giappone avendo accumulato due cartellini gialli in meno nelle gare disputate. Avvio di gara su ritmi bassi, con nessuna ...

Milan punito dall'Uefa : tifosi rossoneri arrabbiati sui social. E gli sfottò Volano : Il 27 giugno resterà per sempre una delle giornate più brutte nella storia del Milan . L'Uefa ha deciso di punire il club rossonero con un anno di esclusione dalle coppe europee: il glorioso club di ...

Messico e Svezia Volano agli ottavi : Ekaterinburg, 27 giu. – (AdnKronos) – La Svezia batte 3-0 il Messico ed entrambe le Nazionali volano agli ottavi dei . Nel match valido per la terza giornata del gruppo F di Russia 2018, disputato a Ekaterinburg decidono le reti nella ripresa di Augustinsson al 5′, Granqvist al 17′ su rigore e l’autogol di Alvarez al 29′. Nella classifica del girone chiude prima la Svezia con 6 punti, gli stessi del Messico ...

Messico e Svezia Volano agli ottavi : Ekaterinburg, 27 giu. – (AdnKronos) – La Svezia batte 3-0 il Messico ed entrambe le Nazionali volano agli ottavi dei . Nel match valido per la terza giornata del gruppo F di Russia 2018, disputato a Ekaterinburg decidono le reti nella ripresa di Augustinsson al 5′, Granqvist al 17′ su rigore e l’autogol di Alvarez al 29′. Nella classifica del girone chiude prima la Svezia con 6 punti, gli stessi del Messico ...

Messico e Svezia Volano agli ottavi : Ekaterinburg, 27 giu. – (AdnKronos) – La Svezia batte 3-0 il Messico ed entrambe le Nazionali volano agli ottavi dei . Nel match valido per la terza giornata del gruppo F di Russia 2018, disputato a Ekaterinburg decidono le reti nella ripresa di Augustinsson al 5′, Granqvist al 17′ su rigore e l’autogol di Alvarez al 29′. Nella classifica del girone chiude prima la Svezia con 6 punti, gli stessi del Messico ...

Trasporti - gli italiani Volano tanto (record di tutti i tempi) e viaggiano low cost : L'Autorità dei Trasporti nel suo Rapporto annuale: il mercato dei passeggeri raggiunge la quota mai vista dei 175 milioni. Per chi viaggia in macchina, la Valle d'Aosta è la regione più sicura, la Basilicata a rischio. Licenze taxi: sempre le stesse nelle città

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo e Giorgio Avola Volano in semifinale - medaglia sicura! Andrea Cassarà out ai quarti di finale : Arrivano le prime medaglie per l’Italia agli Europei 2018 di Scherma iniziati oggi a Novi Sad (Serbia). Nella prima giornata della manifestazione continentale, Daniele Garozzo e Giorgio Avola si sono qualificati per la semifinale del fioretto maschile e sicuramente saliranno sul podio, come i due azzurri (Garozzo è campione in carica) avevano già fatto lo scorso anno. Ottima impressione quella lasciata da Garozzo, che ha sconfitto nei ...